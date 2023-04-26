Нижнетагильская природоохранная прокуратура начала проверку по факту рубки леса в районе Горзеленхоза

Накануне, 25 апреля, на территории соснового бора в районе Горзеленхоза, рядом с к/с имени Тимирязева, состоялась встреча местных жителей с представителями межрайонной природоохранной прокуратуры, службы экологической безопасности города, отдела по экологии и природопользованию мэрии, Нижнетагильского лесничества и компании «Южлес», которая проводит работы на этом участке.

Тагильчане считают, что компания «Южлес» могла превысить количество разрешённых для вырубки сосен, которые защищали их от грохотов выстрелов с полигона НТИИМ и от шума выбросов щебёночного карьера «Валёгин бор». Также они боятся, что на месте вырубленных сосен построят торговый центр и частные коттеджи.

«21 апреля 2023 года в районе Новая Кушва началась вырубка леса, испортили всю лесную зону. Мы обратились в природоохранную прокуратуру, в администрацию Тагилстроевского района города, а также к начальнику отдела по экологии и природопользованию Ларисе Носовской. Сегодня была создана комиссия, нам говорят, что у подрядчика есть все документы, но с жителями не разговаривают. Сегодня нам объяснили, что это городской лес и что они сделают здесь не вырубку, а якобы чистку леса. Но вырубается строевой лес, испорчены все тропинки. Это место было прогулочной зоной для 38 тысяч жителей района, которые гуляют с колясками и детьми, катаются на велосипедах и лыжах. А также здесь собирали грибы и ягоды. Здесь было всё, пока не коснулась рука лесоруба», — рассказала АН «Между строк» местная жительница Ирина Филатова.

Начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская пояснила жителям, что на участке проводятся работы в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов Нижнего Тагила по требованию законодательства РФ в рамках муниципального контракта.

«Жители прилегающих территорий выразили своё возмущение и негодование из-за рубки леса, поэтому сегодня по обращению местных жителей представитель Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры выезжал на территорию для проведения проверки. Жители близлежащих домов опасаются, что будет вырублен весь лес вокруг. Их опасения не имеют никаких оснований, так как в соответствии с документацией проводится выборочная рубка лесных насаждений. Жители были ознакомлены с документами, схемами, объёмами и информацией по выполнению видов работ», — рассказала АН «Между строк» начальник отдела по экологии и природопользованию администрации города Лариса Носовская.

Согласно документам, на территории проводится противопожарное обустройство лесов: изготовление и установка предупредительных аншлагов, расчистка квартальных просек от древесно-кустарниковой растительности и поросли, а также проходные рубки, которые выполняются в целях создания благоприятных условий для роста здоровых деревьев, увеличения их прироста, продолжения формирования структуры насаждений.

«Жители решили, что здесь будет полностью вырубаться 50–60 гектаров леса, что якобы на месте деревьев будет построена площадка, торговый центр либо дорога. На самом деле на территории будет проведена выборочная рубка лесных насаждений, которая предусмотрена регламентом города», — пояснил АН «Между строк» представитель компании «Южлес» Алексей Паньшин.

Представитель природоохранной прокуратуры осуществил замеры на территории вырубки. Полученные данные будут сверять с условием контракта и указанным лесохозяйственным регламентом. По итогам проверки прокурор составит экспертное заключение.

«Проверка началась в понедельник, в первый рабочий день, поскольку жалоба поступила в выходной день. В настоящее время изучены документы, проведены замеры на территории для выявления соответствий условиям договора и технического задания по выполнению работ. Вопрос проходных рубок довольно сложный в том плане, что оценить работы в полном объёме можно только постфактум, а это 30 сентября. Сейчас мы можем оценить работы только в предварительном объёме, проанализировать, насколько законно начата процедура», — заявил АН «Между строк» Нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков.

Напомним, несколько дней назад местные жители выложили в соцсети видео, на котором видно, как на участке работает лесозаготовительная техника.