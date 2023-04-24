Жители Нижнего Тагила обеспокоены вырубкой леса в садах в районе Горзеленхоза (ВИДЕО)

Тагильские садоводы обеспокоены вырубкой леса в районе Горзеленхоза, рядом с к/с имени Тимирязева. Они сняли видео, на котором на участке работает лесозаготовительная техника. Тагильчане полагают, что такая вырубка может быть незаконна или предприниматель, её осуществляющий, не совсем добросовестно выполняет свою работу.

«Рядом с нашим СНТ имени Тимирязева спиливают сосновый бор, который является лёгкими Нижнего Тагила. Организатор этого мероприятия утверждает, что выиграл тендер у администрации города на проведение экологической чистки леса, но по факту ни одно сухое дерево не спилено! Спиливают отборные сосны!» — говорит тагильчанин.

В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила АН «Между строк» пояснили, что на территории проводятся мероприятия по уходу за лесами, вывозится тонкомер (деревья, не превышающие определённого диаметра) с целью улучшения породного состава леса. Работы проводятся в рамках муниципального контракта. Также в лесу будут организованы противопожарные мероприятия: расчистка просек от древесной поросли, установка предупредительных аншлагов.

«Как сообщают в отделе по экологии и природопользованию Нижнего Тагила, на территории производится санитарно-оздоровительная рубка леса. Работы проводят в соответствии с Лесохозяйственным регламентом городских лесов Нижнего Тагила и по требованию законодательства РФ в рамках муниципального контракта», — сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии.

Согласно документу, который заключён на основании муниципального контракта, покупателем лесных насаждений является компания «ЮжЛес».

«Всё, что связано со мной, с моей фамилией и компанией, незаконным быть не может. Чтобы точно знать, вырубает ли моя компания там сосны, нужно назвать точное местоположение лесных насаждений. Лесничество большое, в нём находится огромное количество кварталов. Если действительно данный участок моей компании, то можно ознакомиться со всеми документами и съездить на место, чтобы убедиться в законности», — сказал владелец компании «ЮжЛес» Илья Силяев.