Прокуратура не смогла оспорить масштабные вырубки леса в Нижнем Тагиле 

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми отклонил иск прокуратуры Свердловской области, которая оспаривала контракт, заключённый администрацией Нижнего Тагила с компанией «ЮжЛес» на вырубку леса.

Напомним, в конце декабря 2022 года администрация Нижнего Тагила заключила с «ЮжЛесом» соглашение на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений на территории муниципалитета. В апреле 2023 года тагильчане пожаловались в СМИ и Природоохранную прокуратуру на массовые вырубки лесных насаждений в районе Горзеленхоза. Прокуратура начала проверку и зафиксировала нарушения, в частности значительное превышение объёмов вырубаемой древесины. В самой компании с претензиями и выводами надзора категорически не соглашались. В октябре Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению исковое заявление региональной прокуратуры к администрации Нижнего Тагила и компании «ЮжЛес». Согласно документации, надзорное ведомство требовало расторгнуть контракт между муниципалитетом и коммерческой организацией, специализирующейся на лесоводстве и лесозаготовках. Однако арбитражный суд отказал прокуратуре в иске о признании сделки между администрацией Нижнего Тагила и компанией «ЮжЛес» недействительной.