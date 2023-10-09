Прокуратура Свердловской области требует расторгнуть контракт мэрии Нижнего Тагила с компанией «ЮжЛес»

Арбитражный суд Свердловской области принял к рассмотрению исковое заявление региональной прокуратуры к администрации Нижнего Тагила и компании «ЮжЛес». Как сообщается в документации, надзорное ведомство требует расторгнуть контракт между муниципалитетом и коммерческой организацией, специализирующейся на лесоводстве и лесозаготовках. Сумма исковых требований составляет более 74,5 млн рублей. Какие именно нарушения законодательства вменяют чиновникам и подрядчику, в материалах дела на текущий момент не раскрывается.

Напомним, в конце декабря 2022 года администрация Нижнего Тагила заключила с «ЮжЛесом» соглашение на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству и использованию лесов с одновременным заключением договоров купли-продажи лесных насаждений на территории муниципалитета. В апреле текущего года тагильчане пожаловались в СМИ и Природоохранную прокуратуру на массовые вырубки лесных насаждений в районе Горзеленхоза. Прокуратура начала проверку и зафиксировала нарушения, в частности значительное превышение объёмов вырубаемой древесины. В самой компании с претензиями и выводами надзора категорически не соглашались.

Предварительное судебное заседание назначено на 9 ноября.