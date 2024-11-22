В Нижнем Тагиле прокуратура через суд взыскала в доход государства 2,2 млн рублей с участкового, который не смог подтвердить их происхождение

Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила проверила исполнение антикоррупционного законодательства в отношении на тот момент участкового уполномоченного отдела полиции № 18. В ходе надзорных мероприятий установлено, что в 2021 году на банковские счета полицейского поступило свыше 2,2 млн рублей, законность происхождения которых им не подтверждена.

«Указанная сумма значительно превышает общий доход за три последних года, предшествующих отчётному периоду», — заявили в надзорном ведомстве.

Отметим, что сначала прокуратура направила исковое заявление в Тагилстроевский райсуд, при этом в материалах изначально указывалась сумма более 3,8 млн рублей. Впоследствии дело было направлено по подсудности в Ленинский районный суд.

Ленинский районный суд удовлетворил исковые требования прокурора и взыскал с бывшего сотрудника органов внутренних дел в доход государства 2,2 млн рублей.