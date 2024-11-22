От ремесленников к предпринимателям. В Нижнем Тагиле прошёл «Форум мастеров»  

В Нижнем Тагиле в центре «Мой бизнес» прошёл «Форум мастеров» (16+), собравший уральских дизайнеров, художников и представителей народных промыслов. Участники обсуждали, как превратить творчество в бизнес, включая переход ремесленников в статус предпринимателей и выход на маркетплейсы. Они получили практические навыки по предметной фотосъёмке и оформлению карточек товаров, что поможет им масштабировать свои дела. Также обсуждались создание локальных и личных брендов.

Директор муниципального Центра развития туризма Нижнего Тагила Павел Балин отметил тренды в сувенирной продукции и призвал не бояться экспериментировать. Он рекомендовал использовать калькулятор мерч-метрики для оценки эффективности брендированной продукции.

Все спикеры подчёркивали важность развития личного бренда. Ольга Миргородская, главный специалист департамента организационно-методической работы СОФПП и хранитель народных художественных промыслов Свердловской области, призвала проводить бесплатные выставки в креативном пространстве «Домна» в Екатеринбурге.

«На первом месте, конечно же, обучение. Поговорка “кто владеет информацией, тот владеет миром” актуальна как никогда. Если вы знаете чуть больше, чем ваши конкуренты, вы будете успешны. Необходимо профессиональное общение с коллегами из других творческих сфер. Важно презентовать себя и обмениваться контактами. Если вы хотите развиваться в креативной сфере, надо общаться со своим сообществом и даже вступать в творческие союзы. Я считаю, это верный путь для расширения своего бизнеса», — считает Ольга Миргородская.

Елена Кирилюк, руководитель креативного кластера в Черноисточинске, рассказала об этапах брендинга и о том, как определить своё позиционирование по потребителю, конкуренции или цене. Пятый год она занимается продвижением мероприятий в креативном кластере и поделилась опытом проведения крупных событий и ярмарок мастеров.

Специалист по стратегическому и интернет-маркетингу Ксения Свахина поделилась шестью главными вопросами для определения стратегии продвижения: кто я, что я продаю, кому продаю, как это делать эффективно, когда и где продвигать товар и какие свойства продукта развивать.

«В изделиях ручной работы ценят их уникальность и высокое качество исполнения, так как считается, что мастер бережёт свою репутацию. Также покупатели стараются относиться к потреблению осознанно и поддерживать малый бизнес. Понимая эти мотивы, можно выстроить успешную стратегию продвижения», — считает Ксения Свахина.

Фотограф Ольга Шульга рассказала о важности качественной предметной съёмки.

«Главная цель форума — научить представителей малого бизнеса самостоятельно снимать качественные фото, чтобы избежать обращения к посредникам. Качественные фотографии повышают доверие и усиливают имидж», — подчеркнула Ольга Шульга.

Форум мастеров прошёл в Нижнем Тагиле уже во второй раз и привлёк большое количество участников, заинтересованных не только в теоретической части, но и в практических навыках. Как отметил один из организаторов Павел Балин, мастера народной промышленности всё больше нуждаются в практических знаниях, так как туризм становится одной из ключевых сфер, поддерживающих народные промыслы. Организаторами форума выступили Центр развития туризма Нижнего Тагила и центр предпринимательства «Мой бизнес».