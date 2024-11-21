Инвалид I группы едва не погиб при пожаре в многоэтажке в Нижнем Тагиле

20 ноября в 04:29 в Единую дежурную диспетчерскую службу Нижнего Тагила поступило сообщение о возгорании в девятиэтажном доме № 42 на Уральском проспекте. Горела квартира на 5-м этаже, в которой проживал 71-летний пенсионер, имеющий инвалидность I группы и неспособный передвигаться без посторонней помощи. Во время возгорания мужчина спал и был разбужен характерным треском огня. Попытки самостоятельно потушить пламя оказались безуспешными, и тогда он выбрался в общий коридор, прося о помощи. Соседи по лестничной клетке заметили его и вывели на улицу, передав медикам.

Пенсионер получил термические ожоги I и II степени на 10% поверхности тела и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. До приезда пожарных из задымлённого подъезда удалось выбраться 10 жильцам. На месте работали 3 единицы техники и 8 сотрудников. Ликвидировать огонь удалось за 10 минут.

В настоящее время проводится проверка для выяснения причин и оценки ущерба.