Строить мусоросортировочный завод и полигон под Нижним Тагилом будет московская компания

АО «Интертехэлектро» (Москва) стало единственным участником тендера на строительство «под ключ» мусоросортировочного комплекса и полигона под Нижним Тагилом. Как сообщается в документации на сайте госзакупок, московская компания снизила начальную стоимость на 260 млн рублей — с 3,033 млрд рублей до 2,773 млрд рублей.

По существующим правилам конкурс из-за одного участника признаётся несостоявшимся, контракт будет заключён с единственным участником.

Подрядчик должен построить МСК и полигон за 20 месяцев. При определении подрядчика учитывается не только цена договора, но и опыт работы сопоставимого характера, обеспеченность средствами производства, а также трудовыми ресурсами, финансовая устойчивость компании. Мощность полигона составит 129,5 тысячи тонн в год, срок эксплуатации — 25 лет.

«По нашим планам летом этого года мы должны начать строительство мусоросортировочного комплекса и полигона. И как только мы получим все разрешения, мы незамедлительно приступим к строительству объектов», — прокомментировал ранее генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.

Напомним, строительство мусоросортировочного комплекса (МСК) «Облкоммунэнерго» по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) в Нижнем Тагиле планируется начать весной 2021 года. Но пока на этом месте лишь вырубили деревья. Планируется, что МСК запустится в декабре 2022 года.

«Облкоммунэнерго», с которым тагильская администрация в 2017 году заключила концессионное соглашение на 29 лет, напомним, должно было заняться расширением действующего Кушвинского полигона и строительством на нём мусоросортировочного комплекса. Ожидалось, что полигон будет содержать участок складирования, канаву для стоков, ограждение, зелёную и хозяйственную зоны, площадку для складирования грунта, подъездную дорогу. Инвесторы изначально планировали вложить в проект более 4 млрд рублей, а заработать в итоге на сборе, транспортировке и утилизации отходов около 23 млрд рублей.

АО «Облкоммунэнерго» образовалось после слияния ПАО «Облкоммунэнерго» с ПАО «Облкоммунэнерго-инвест». 25% плюс одна акция компании принадлежит областным властям. 75% минус одна акция «Облкоммунэнерго» через ПАО «СУЭНКО» и «Корпорацию СТС» контролируют бизнесмены Алексей Бобров и Артём Биков.