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21 Фев 2017 13:22 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Новый эпизод в войне тагильской мэрии с киосками: торговые павильоны у проходной УВЗ сравняли с землёй

Тагильские чиновники через суд Дзержинского района добились сноса двух торговых павильонов, находящихся вблизи с остановкой «Проспект Вагоностроителей» и проходной «Уралвагонзавода». Демонтаж киосков Мамедова М. П. производился силами самого индивидуального предпринимателя, пишет TagilCity.ru. Отметим, согласно новой схеме размещения нестационарных торговых объектов, в течение 2017-2018 годов у Мамедова должны быть снесены также павильон с одеждой (ул. Днепровская, 5) и киоск «Овощи-фрукты» (ул. Зари, 31). Попал в «чёрный список» тагильской мэрии и киоск по адресу Ильича, 23, который принадлежит Мамедову В. М. 

В конце прошлого года мэрия Нижнего Тагила опубликовала схему размещения нестационарных торговых объектов, а также перечень павильонов, которые должны пойти под снос. В «чёрном списке» оказались 72 постройки, в том числе три киоска «Спортлото», которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и арбитражный суд ранее рекомендовали чиновникам оставить в покое. Несмотря на указания ведомств на нарушение мэрией закона «О защите конкуренции», в конце декабря один из киосков «Спортлото» был снесён. Тогда его владелец Виталий Москвичёв подал заявление в арбитражный суд на администрацию Нижнего Тагила, отметив, что «даже государственное предприятие не может найти компромисс с чиновниками».

Всего с 2015 по 2016 год в Нижнем Тагиле было демонтировано 36 киосков и павильонов. Глава города Сергей Носов результатом недоволен и регулярно отчитывает чиновников за неэффективную работу в этом направлении. В середине ноября минувшего года он потребовал снести и киоски «Роспечати». Ещё ранее тагильская администрация добилась сноса мини-рынка «Елена-С» на перекрёстке Космонавтов – Красноармейская, где предприниматели работали более 10 лет. 

Согласно данным реестра, для размещения киосков и павильонов сегодня в городе предусмотрено 468 мест. Фактически существующих нестационарных торговых объектов – 676. Из них 40 киосков продают хлеб, 58 – мороженое, 68 – воду, 14 – овощи и фрукты, 78 – печатную продукцию, 29 – цветы, ещё 13 занимаются ремонтом обуви, часов или квалифицируются как парикмахерские.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Tagilcity

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