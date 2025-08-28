В Новом Молодёжном театре рассказали о премьерах предстоящего сезона 

Первой премьерой XXXIII театрального сезона в Новом Молодёжном театре станет фантастическая драма по роману Евгения Водолазкина «Авиатор» (18+). Инсценировку произведения, получившего национальную литературную премию «Большая книга» сделала уральский драматург Ирина Васьковская. Режиссёр проекта — Ринат Кияков. Он уже знаком тагильскому зрителю по спектаклям «Сахарный ребенок» (6+) и «Сны и путешествия девочки Юнны» (12+). Историю о человеке серебряного века, очнувшемся после многолетнего сна в последний год XX века покажут на сцене Нового Молодёжного 27 и 28 сентября. На премьерных показах зрители впервые познакомятся и с новыми молодыми артистами, пополнившими труппу в этом сезоне — Анастасией Якутиной и Данилой Алексеевым.

Параллельно в НМТ идут репетиции ещё одной постановки, но уже для юных зрителей. Режиссёр Алина Никольская вместе с художницей Марией Шуплецовой поставят спектакль «Кролик Эдварда» (6+) по бестселлеру писательницы Кейт ДиКамелло. Детская история получила жанр «удивительной одиссеи» и приобрела много философских смыслов.

«У нас есть такая гипотеза, что каждый замирает, словно превращается в игрушку, когда не знает, как ему жить, боится. И спектаклем мы приглашаем попробовать все-таки проживать каждую секунду, а не бояться», — говорит режиссёр Алина Никольская.

Во второй премьере сезона, которая состоится 10 и 11 октября, больших и маленьких зрителей ждёт много живой музыки, пластики и капелька мистики.

В октябре труппа Нового Молодёжного приступит к репетициям с главным режиссёром театра Игорем Лебедевым — выпускник В. Фильштинского создаст романтическую историю по мотивам «Сонетов» (12+) Уильяма Шекспира. А сразу после премьеры в первых числах ноября актёры приступят к подготовке новогодней кампании. Режиссёр Иван Чигасов выпустит одноименную сказку по книге Ольге Фадеевой «Фрося — ель обыкновенная» (0+). И уже с 20 декабря зрители смогут увидеть историю про вечно хмурого Енота, который не видит никакого прока в главном зимнем празднике, но смягчить его сердце сможет маленькая ёлочка Фрося. Во второй половине творческого сезона будет создано ещё 4 репертуарных спектакля. Также зрители увидят несколько эскизных работ, например, одна из них будет создана в рамках литературно-театрального проекта «PROчтения», который театр запустит в октябре при финансовой поддержке компании ЕВРАЗ.

Начало XXXIII театрального сезона для коллектива Нового Молодёжного насыщенно не только постановочной деятельностью. В августе сентиментальный уличный спектакль «Незамысловато» (6+), созданный актерами НМТ был показан на X Фестивале уличных театров «Лица улиц» (6+) в Екатеринбурге. Предстоит ещё и лабораторный показ в столице Среднего Урала. Новый Молодёжный театр стал участником лаборатории Театра Наций, которая стартует 1 сентября. С актёрами НМТ будет работать Ярослав Жевнеров. Вместе они сделают эскиз «Мой отец Корней Чуковский» (12+). Первый показ — для зрителей в Нижнем Тагиле, на родной сцене. А второй в Театре юного зрителя в Екатеринбурге 7 сентября. А после ещё один фестивальный показ — спектакль Дмитрия Мулькова «Обломов» (12+) был отобран на Всероссийский фестиваль «Реальный театр» (12+). Критики и зрители увидят его 14 сентября на сцене Екатеринбургского театра кукол. Грядущей осенью актёры Нового Молодёжного театра отправятся в Каменск-Уральский — на обменные гастроли, реализуемые при поддержке Министерства культуры Свердловской области. Тагильчане покажут на сцене Драмы № 3 пластическую сказку «Чиполлино» (6+) и комедию ошибок «Сбежать нельзя жениться» (18+), а коллеги привезут для тагильчан «Короли и капуста» (16+) и «Комар мечтает о зиме» (0+).