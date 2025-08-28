Житель Нижнего Тагила потерял более 40 тысяч рублей при покупке мототехники через интернет

В полицию Нижнего Тагила обратился местный житель, который стал жертвой интернет-мошенников при покупке питбайка через популярный онлайн-сервис. Мужчина потерял более 40 тысяч рублей — все свои личные сбережения.

По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», потерпевший нашёл объявление о продаже мототехники на сайте. После общения с «продавцом» в мессенджере, ему прислали ссылку на поддельный сервис «Яндекс.Доставка» и реквизиты для перевода денег. Доверяя незнакомцу, тагильчанин отправил всю сумму, но так и не получил товар, а связь с «продавцом» вскоре прервалась.

Интересно, что мужчина неоднократно получал предупреждения о различных видах интернет-мошенничества. С ним лично проводили профилактические беседы как дома, так и на работе. Кроме того, он видел информационные материалы в СМИ и памятки в общественном транспорте. Несмотря на это, он всё же поддался на уловки злоумышленника и перевёл деньги.

Полиция вновь напоминает жителям:

— Не переходите по подозрительным ссылкам, даже если они кажутся знакомыми;

— Совершайте покупки только через официальные платформы с безопасными способами оплаты;

— Если продавец настаивает на срочной оплате или перенаправляет вас на другие сайты — это, скорее всего, мошенники.

Будьте бдительны и не дайте преступникам воспользоваться вашей доверчивостью!