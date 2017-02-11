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15 Фев 2017 14:32 | Метки: Новости Нижнего Тагила

«Я понял, что компромиссы с чиновниками невозможны». Владелец киосков «Спортлото» подал в суд на мэрию Нижнего Тагила

Владелец киосков «Спортлото» в Нижнем Тагиле Виталий Москвичёв подал заявление в арбитражный суд на мэрию Нижнего Тагила. По словам гендиректора компании, он понял, что «даже государственное предприятие не может найти компромисс с чиновниками, поэтому отстаивать правду нужно в суде». Москвичёв обвиняет сотрудников администрации в нарушении закона «О защите конкуренции» и просит признать незаконным решение о невключении его киосков в схему размещения нестационарных торговых объектов на 2017-2018 годы.

«В указанном перечне существующие объекты ОАО “Екатеринбургские лотереи” не перечислены, хотя фактически являются специализированными, так как кроме распространения билетов государственных лотерей больше ничем не занимаются. Более того, согласно п. 8 ст. 2 ФЗ № 381, объекты имеют признаки торговой сети как совокупность двух и более торговых объектов, которые принадлежат на законном основании хозяйствующему субъекту. (…) Просим обязать администрацию Нижнего Тагила устранить допущенные нарушения прав и законных интересов ОАО “Екатеринбургские лотереи”, включив в схему объекты, расположенные по адресам: пр. Ленина в районе дома № 52 и ул. Красноармейская в районе дома № 40», – говорится в заявлении ОАО «Екатеринбургские лотереи».

Мэрия Нижнего Тагила опубликовала схему размещения нестационарных торговых объектов, а также перечень павильонов, которые должны пойти под снос, в конце прошлого года. В «чёрном списке» оказались 72 постройки, в том числе три киоска «Спортлото», которые Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и арбитражный суд ранее рекомендовали чиновникам оставить в покое. Несмотря на указания ведомств на нарушение мэрией закона «О защите конкуренции», в конце декабря один из киосков «Спортлото» был снесён.

«Снесли киоск на перекрёстке Ленина-Красноармейская, увезли на базу, на Носова, 10. Сотрудники полиции при этом не предъявили документов, где указано, на каком основании изымается объект. Вообще очень много белых пятен здесь. Я написал жалобу в прокуратуру на превышение полномочий сотрудниками правоохранительных органов, описал всю ситуацию. Также написал заявление начальнику ОП № 16 полковнику полиции Белькову (вышел на пенсию в начале февраля. – Прим. ред.). Прокуратура передала моё заявление в следственный отдел в Ленинском районе. Я позавчера разговаривал со следователем, 20 февраля договорились встретиться. А полиция прислала отказной материал, и в связи с этим я снова подал жалобу в прокуратуру. Получилось так, что я пожаловался на работу участкового, а в итоге разборку этого дела передали тому же участковому. Что за веселуха-то такая?!» – возмущается Виталий Москвичёв.

Тагильская мэрия «объявила войну» ОАО «Екатеринбургские лотереи» в 2014 году, через год после того, как в городе началась масштабная борьба с незаконными нестационарными объектами. Чиновники заявили руководству компании, что места размещения киосков по продаже лотерейных билетов не соответствуют требованиям пожарной безопасности, так как не соблюдены минимальные расстояния от жилых домов. Компания обратилась в Управление ФАС России по Свердловской области с заявлением о нарушении мэрией требований антимонопольного законодательства. ФАС направила в администрацию предупреждение «о необходимости прекращения таких действий путём принятия всех зависящих от органа местного самоуправления мер по пересмотру обращений ОАО "Екатеринбургские лотереи"». Тогда тагильские чиновники обратились в арбитражный суд с требованием признать предупреждение ведомства незаконным, однако проиграли его. В конце 2016 года уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх прислала Виталию Москвичёву письмо с просьбой о досудебном урегулировании спора с муниципальными властями, но в самой мэрии на это предложение никак не отреагировали. Руководство предприятия «Екатеринбургские лотереи», 100% акций которого принадлежит государству, расценивает действия чиновников не иначе, как нарушение закона «О защите конкуренции», и намерено бороться за свои киоски до конца.

Напомним, согласно данным реестра, для размещения киосков и павильонов сегодня в городе предусмотрено 468 мест. Фактически существующих нестационарных торговых объектов – 676. Из них 40 киосков продают хлеб, 58 – мороженое, 68 – воду, 14 – овощи и фрукты, 78 – печатную продукцию, 29 – цветы, ещё 13 занимаются ремонтом обуви, часов или квалифицируются как парикмахерские.

С 2015 по 2016 год в Нижнем Тагиле было демонтировано 36 киосков и павильонов. Глава города Сергей Носов результатом недоволен и регулярно отчитывает чиновников за неэффективную работу в этом направлении. В середине ноября он потребовал снести и киоски «Роспечати». Ещё ранее тагильская администрация добилась сноса мини-рынка «Елена-С» на перекрёстке Космонавтов – Красноармейская, где предприниматели работали более 10 лет. 

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Татьяна Кошутина

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