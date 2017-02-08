В Нижнем Тагиле сменился начальник центрального отдела полиции

Отдел полиции № 16 Нижнего Тагила возглавил подполковник Анатолий Зайцев. Сегодня начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» полковник Ибрагим Абдулкадыров представил его личному составу. Ранее должность главы ОП № 16 занимал Андрей Бельков, недавно вышедший на пенсию, а Зайцев был его замом с 2013 по 2016 год.

Анатолий Зайцев – выпускник Нижнетагильской средней школы милиции. Начинал службу в органах внутренних дел в 1999 году с должности участкового, имеет опыт работы в подразделениях уголовного розыска, в том числе и на руководящих должностях. В 2005 году он получил диплом Уральского юридического института МВД. Имеет медаль «За отличие в службе» 2-й и 3-й степени. До нового назначения Анатолий Зайцев возглавлял ОП № 20 на Гальянке.

Агентство новостей «Между строк»