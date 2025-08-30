А вы знали? В Нижнем Тагиле в 1990-е годы дважды угоняли танки с «Уралвагонзавода»

С той поры прошло 32 года, и эта история давно перешла в разряд городских легенд. Однако люди постарше прекрасно помнят события августа 1993 года, а некоторые были даже их непосредственными свидетелями. Страна уже не могла жить по прежним правилам и законам, а жить по новым ещё не научилась. Обыватель уже начал привыкать к ежедневным криминальным новостям, которыми пестрели средства массовой информации — кражи, грабежи, мошенничество, убийства криминальных авторитетов и бизнесменов, вооружённые конфликты между преступными группировками. Однако то, о чём россияне прочли в газетах утром 13 августа 1993 года, многих повергло в шок: в Нижнем Тагиле члены криминальной группировки приехали на разборки со своими конкурентами на танке! Разборки между «братками» тогда уже становились почти что обыденным делом: окраина города, пустырь, дорогие иномарки с двух сторон, хмурые вооружённые люди. Но чтобы приехать на разбор конфликта на танке — такого никогда ещё не было.

Угнанный танк (фото А. Чернышева / фрагмент ориг. изображения)

Впрочем, танки на улицах Нижнего Тагила нет-нет да появлялись. В особо суровые уральские зимы 1960-х, когда дорожная техника не справлялась с уборкой снега и льда на вагонских дорогах, директор УВЗ Иван Васильевич Окунев давал команду, и из ворот «танковой» проходной на улицы выходили два танка. Своими гусеницами они разбивали наледь на дорогах, а ехавший следом грейдер собирал снег и куски льда в кучи. Иногда танки можно было увидеть на газонах перед домами № 1, 3 и 5 по улице Свердлова. Водители-испытатели, возвращаясь с пробега, ставили здесь свои грозные боевые машины, а сами бежали в магазин «Полюс» за спиртным, которое приобретали по просьбе знакомых рабочих из других цехов. Такой способ проноса на территорию завода вина и водки был абсолютно безопасным — стрелкам ВОХР было запрещено досматривать танки на проходной. Использовались танки и в ходе уборочной страды: ими вытягивали с раскисших от осенних дождей полей прицепы, доверху груженные картошкой или корнеплодами. Но использовать танк в качестве аргумента при решении конфликтных ситуаций до августа 1993-го никто не догадался.

Предыстория конфликта такова. В течение 1992 года Нижний Тагил был поделен на сферы влияния между местными организованными преступными группировками. Уживались друг с другом они мирно, а спорные вопросы решались путём переговоров их лидеров. Исключение составляли выходцы с Северного Кавказа, которые с присущей им удалью и коварством пытались урвать на местном рынке свой кусок пирога. Поначалу южане вели себя вполне цивилизованно, договариваясь с местными и даже вступая с ними в союзы. Но с ростом северокавказской диаспоры в Тагиле аппетиты приезжих росли, что всё чаще приводило к конфликтным ситуациям. В начале августа 1993-го в город прибыло несколько вагонов фруктов из Ингушетии. Кавказцы, стремясь быстрее сбыть скоропортящийся товар, стали предлагать его магазинам по сильно заниженным ценам. Демпинг не понравился местному криминалитету, но переговорный процесс зашёл в тупик, и следующая встреча в верхах («стрелка») была назначена на 12 августа. Тогда две самые влиятельные местные группировки решили приструнить зарвавшихся гостей, для чего объединили свои усилия. Лидеры обеих ОПГ решили раз и навсегда определить кавказцам их место в переделе местного рынка и стали искать то, что стало бы убедительным аргументом в споре. Таким аргументом и стал танк. До сих пор неизвестно, спланирован ли был захват танка или это решение возникло спонтанно. Как бы то ни было, 12 августа две автомашины ВАЗ-21099 перекрыли дорогу, ведущую на испытательный полигон «Салита». Сидевшие в машинах «братки» остановили танк Т-90 (по другой информации, это был модернизированный Т-72) и высадили из него водителя-испытателя (по другой версии, не нашедшей подтверждения в ходе следствия, тот был в сговоре с нападавшими). За рычаги сел один из братков, имевший армейский опыт управления танком, и грозная машина помчалась к месту сходки, которая была назначена в районе Дворца ледового спорта.

Сидевший за рычагами танка не справился с управлением, и боевая машина завязла в грязи у дома № 38 по улице Добролюбова, не доехав до места «стрелки» три сотни метров.

Угнанный танк (фото А. Чернышева / фрагмент ориг. изображения)

Севший на «брюхо» танк всё-таки произвёл нужный эффект: кавказцы пошли на серьёзные уступки, а двоих из них, наиболее непримиримых, вечером обстреляли из автоматического оружия возле шашлычной на улице Тимирязева, убив одного и тяжело ранив другого. Ингушские яблоки и груши, изъятые на уличных рынках, «братки» раздали прохожим.

Тагильская милиция отреагировала оперативно. Танк был изъят и возвращен на завод, из плена был освобождён водитель-испытатель, СОБР взял штурмом офис ТОО «Гонг», члены которого и были непосредственными участниками угона. За участие в конфликте было задержано 46 человек, изъято оружие, боеприпасы и одна БРДМ (боевая разведывательно-дозорная машина), которую затем из материалов дела исключили. Вечером 12 августа на телеканале «Тагил-ТВ» выступил глава города Николай Диденко, который призвал тагильчан сохранять спокойствие и заверил, что ситуация полностью находится под контролем силовиков.

Угнанный танк (фото А. Чернышева / фрагмент ориг. изображения)

13 августа перед телезрителями выступил начальник ГУВД Виктор Фролов, рассказавший о природе конфликта и действиях милиции в ходе оперативных мероприятий. В тот же день губернатор области Эдуард Россель подверг критике администрацию Нижнего Тагила и руководство УВЗ. Информация дошла до президента России Бориса Ельцина, и тот обрушился всем своим гневом на губернатора. 17 августа развёрнутая информация о происшествии появилась в «Коммерсанте», а 18 августа — в «Областной газете».

(фото неизв. автора / скан. «Областная газета» от 18.08.1993 г. / фрагмент ориг. изображения)

В итоге из 46 задержанных 15 человек были арестованы (трое из них находились в республиканском розыске). Было возбуждено несколько уголовных дел. В СИЗО оказались руководитель ТОО «Гонг» Владимир Малыгин (Малыш), председатель Нижнетагильского отделения СВА (Союза ветеранов Афганистана) Андрей Селезнев (Селя) и непосредственный угонщик танка Власов по кличке Гусар.

Малыгин избежал наказания (по слухам, его ТОО было аффилировано с администрацией города). Через год на территории таксопарка его расстрелял из автомата член группировки «Герат-Урал» Игорь Лобанов. Селезнёв отправился в колонию на 7 лет. Власов же был осуждён на 4 года за угон автотранспортного средства (в УК РФ тогда не было статьи за угон танка). Освободившись, он уехал на заработки в Екатеринбург, где его следы потерялись.

Впрочем, на этом случаи угонов танков в Нижнем Тагиле не закончились. В ночь на 15 июня 1995 года водитель-испытатель с 20-летним стажем Василий Тронин после семейной ссоры, поводом для которой стала многомесячная задержка зарплаты, пришёл в цех 130 УВЗ, завёл танк и, вынеся двое ворот, поехал по улицам Вагонки. На проспекте Вагоностроителей его попытался перехватить экипаж патрульной машины ГАИ, но безуспешно: танк свернул в лесопарковую зону, где машина Госавтоинспекции сразу же застряла. Поначалу Тронин хотел встать на танке у заводоуправления УВЗ и утром потребовать свою зарплату, но, покатавшись по улицам, передумал. Он вернулся к «танковой» проходной завода, оставил танк у ворот и ушёл домой. Через два часа его задержали сотрудники Дзержинского РОВД. На следующий день против него возбудили уголовное дело по статье № 162 (в редакции 1996 г. № 166) УК РФ. Но за угонщика вступился коллектив цеха и руководство УВЗ. Губернатор области Эдуард Россель, ознакомившись с делом, распорядился освободить Тронина и восстановить на работе, а заводу — «изыскать внутренние резервы и срочно погасить задолженность по зарплате перед работниками».

Угонщик танка Василий Тронин в Музее УВЗ (фото А. Хлопотова / фрагмент ориг. изображения)

Уголовное дело против Василия Петровича Тронина прекратили, переквалифицировав статью за незаконное завладение транспортным средством в «несанкционированный выезд с территории режимного предприятия», который расценивался просто как нарушение трудовой дисциплины и режима предприятия. Но долги по зарплате, которые начали сразу выдавать в цехах и отделах танкового производства, угонщик получил с большим опозданием, так как на время следствия его перевели плотником в один из подсобных цехов, которым задолженность выплачивали в самую последнюю очередь.

