В ГАИ установили личность велосипедиста, погибшего в ДТП на трассе под Нижним Тагилом

В Госавтоинспекции установили личность велосипедиста, попавшего под автомобиль BMW на трассе под Нижним Тагилом. Погибшим оказался 35-летний житель села Покровское, двигавшийся по дороге без светоотражающих элементов. Сам водитель также получил серьёзные травмы и находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Напомним, в прошедшую среду, 27 августа, на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда водитель автомобиля BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с велосипедистом. В результате аварии автомобиль съехал в кювет, а велосипедист скончался на месте до приезда медиков скорой помощи. Пассажиры, находившиеся в иномарке, не пострадали.