На трассе под Нижним Тагилом автомобиль насмерть сбил велосипедиста

Накануне, 27 августа, около 22:00 на трассе Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло серьёзное ДТП, в результате которого погиб велосипедист.

По предварительным данным, 25-летний водитель автомобиля BMW Х5 выехал на встречную полосу для обгона, но не заметил двигавшегося во встречном направлении велосипедиста, вследствие чего произошло столкновение. В результате столкновения автомобиль съехал в кювет, водитель получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в одну из больниц Нижнего Тагила. Велосипедист, личность которого сейчас устанавливают сотрудники полиции, скончался на месте до приезда медиков скорой помощи.

На момент аварии в автомобиле также находились пассажир и двое детей — 4 и 5 лет, которые находились в детских креслах. Никто из пассажиров не пострадал.

В каком состоянии водитель находился в момент аварии, будет установлено по результатам медицинской экспертизы. Стаж вождения молодого человека составляет 3 года, за 2025 год он 4 раза был привлечён к административной ответственности за нарушение ПДД.

По факту ДТП организовано проведение расследования, сотрудниками Госавтоинспекции и следственными органами устанавливаются все обстоятельства произошедшего и личность погибшего.

В Госавтоинспекции напоминают о том, что выезд на встречную полосу и несоблюдение скоростного режима могут привести к тяжёлым последствиям. Также, велосипедистам в тёмное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо иметь при себе светоотражающие элементы для обеспечения видимости водителями других транспортных средств.