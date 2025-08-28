В Нижнем Тагиле спасатели нашли пенсионеров, 5 часов плутавших по лесу в районе Муринских прудов

В минувший понедельник, 25 августа, в МБУ «Центр защиты населения» поступило сообщение о заблудившихся в лесу в районе Муринских прудов пожилых мужчине и женщине.

Потерявшиеся вышли со спасателями на связь по телефону, однако пояснить точное местоположение не могли. Известно было только то, что они зашли в лес со стороны Муринских прудов. Прибывшие на место спасатели совместно с сотрудниками полиции организовали поисковые работы, которые продлились около 5 часов. В результате потерявшихся удалось найти и вывести из леса в целости и сохранности. Медицинская помощь найденным не потребовалась.