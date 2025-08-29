Тагильский weekend топ-5: челлендж-шоу, экскурсия по парку Демидовской дачи, мастер-класс «Письмо из Хогвартса», День знаний в музее и на новой Эко-тропе Старого Демидовского завода 

О том, чем заняться с 30 августа по 1 сентября

1 сентября дети несут в школу цветы, родители — деньги, а учителя — себя. Ну а мы собрали для вас самые яркие события предстоящих выходных и Дня знаний в Нижнем Тагиле. В нашей традиционной подборке взрослые и дети могут найдут занятия по душе, чтобы провести время интересно и с пользой.

Челлендж-шоу (0+)

30 августа в 16:00

в ТРЦ «Кит»

В программе мероприятия весёлая анимация и захватывающие челленджи, зажигательное шоу неоновой пружины, бесплатный попкорн всем гостям и розыгрыш подарков.

Пешеходная экскурсия «Экскурсия по парку Демидовской дачи» (6+)

31 августа в 14:00

в парке музея «Демидовская дача»

Во время прогулки по парку Демидовской дачи вы окунётесь в его историю. Узнаете, какие парки ХХ века входили в состав усадьбы, как за ними ухаживали садовники, какие модные тенденции в ландшафтном дизайне были 200 лет назад. Экскурсия пройдёт по дорожкам и площадкам парка, вы сможете дойти до берега пруда и насладиться видами.

Мастер-класс «Письмо из Хогвартса» (0+)

31 августа в 15:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, улица Уральская, 4

Совсем скоро настанет учебный год и насколько он будет волшебным, зависит только от вас. На мастер-классе вы сможете нарисовать своего фамильяра и упаковать пожелания от музея в конверт школы магии. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (343) 525-26-47.

День знаний в музее (0+)

1 сентября с 13:00

в Нижнетагильском музее изобразительных искусств, улица Уральская, 4

В День знаний вас ждут интерактивная экскурсия и мастер-класс по экспозиции Фестиваля Светоживописи «Исконный свет Салафиила П. К. Голубятникова», а также интерактивная экскурсия и мастер-класс по выставке «Творю от сердца и души» мастера тагильской росписи Евгении Новокшоновой. Для школьников вход свободный. Необходима предварительная запись по телефону: +7 (343)525-26-47.

День знаний на новой Эко-тропе (6+)

1 сентября

на Старом Демидовском заводе

Эко-индустриальный технопарк «Старый Демидовский завод» ждёт школьников на новой Эко-тропе. Увлекательное ландшафтное путешествие по старому заводу, познавательное и интересное. Отмечайте День знаний не просто чаепитием в классе, но и прогулкой с друзьями и педагогами!