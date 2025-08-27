В Нижнем Тагиле подросток выстрелил из травматического пистолета и разбил окно цирка (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле подросток выстрелили из травматического пистолета и разбил окно цирка, информация об этом появилась в соцсетях учреждения культуры. На кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как компания подростков гуляла возле цирка. Один из ребят достал пистолет и выстрелил в асфальт. Резиновая пуля отрикошетила и разбила панорамное стекло.

Как сообщает ИА «Все новости», инцидент произошёл 10 августа. Разбитое окно в центральном буфете увидел охранник во время обхода. При проверке записей с камер наблюдения удалось выяснить причину повреждения.

«Мы посчитали, с установкой окно обойдётся в 150 тысяч. Оно было из калёного стекла, со специальной тонировкой. Просто так ведь не пойдёшь и не купишь в магазине, нужно заказывать. Временно поставили из другого места, а то окно закрыли фанерой. Да дело даже не в деньгах, он достал пистолет в центре города, что запрещено, а если бы в человека попал? Там ведь и дети гуляют, на самокате люди катаются», — рассказал информационному агентству директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Сотрудники цирка обратились с заявлением в полицию. Правоохранители направили запросы в городские школы, но пока опознать стрелка не удалось.

В цирке надеются, что молодой человек одумается и свяжется с администрацией по телефону: 8 (3435) 217-097. Того, кто узнал хулигана, просят также позвонить по этому номеру.