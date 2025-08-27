В селе Елизаветинском под Нижним Тагилом установили необычную стелу с бобром из кедра в честь исторического названия. Её стоимость остаётся тайной, а фамилия мецената вас удивит

В селе Елизаветинском под Нижним Тагилом появилась необычная достопримечательность — на въезде в населённый пункт теперь стоит стела с фигурой бобра. Памятный знак, установленный в день рождения муниципального образования, и отсылает к старинному названию деревни — Бобровка.

Идея установки такой необычной скульптуры появилась у главы Чащинской территориальной администрации Георгия Самойлова.

«В каждом населённом пункте на въезде должен быть какой-то знак. Наше историческое название — Бобровка. Есть даже книга местного автора Григория Чайко “Моя Бобровка около Тагила”, целых два тома. Вот и решили, что бобёр станет символом», — рассказал глава администрации.

По его словам, металлическое основание стелы высотой около пяти метров с бетонной плитой досталось от старого обелиска. В этом году в Елизаветинском обновили памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, а прежние конструкции остались, и администрация решила использовать их для нового знака. Изготовление самой фигуры бобра высотой около метра оплатил местный житель — директор ритуального комплекса «Реквием» Николай Кытманов.

«Сколько стоит сам бобёр, даже не знаю, боюсь у Николая Афанасьевича спрашивать. Но всё остальное жители делали своими силами, это бесценно. Местные очень довольны были, когда мы её установили. Ходили, фотографировались, всем очень понравилось», — рассказал АН «Между строк» Георгий Самойлов.

По мнению местных жителей, фигура бобра могла быть выполнена мастером по дереву из села Николо-Павловского Николаем Зубаревым. На вопрос АН «Между строк» о стоимости изготовления стелы известный предприниматель не ответил.

«Все вопросы к главе администрации Самойлову Георгию Николаевичу, это его идея», — заявил АН «Между строк» Николай Кытманов.

Однако не обошлось без происшествий — при благоустройстве территории вокруг стелы погрузчик случайно задел конструкцию и уронил её. Сейчас она уже стоит на своём месте, а в ближайшие дни фигура бобра вновь займёт своё место. Кроме того, в дальнейшем на стеле планируется установка плит из композита с краткой историей села.

Про историю возникновения Бобровки можно почитать здесь: https://mstrok.ru/news/otnyne-imenovat-derevnyu-elisavetinskoy-na-vechnuyu-pamyat-o-dobroy-hozyayke-elizavete