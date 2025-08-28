«Общий доход составил порядка 25 миллионов». Руководитель УФАС по Свердловской области прокомментировал нарушения антимонопольного законодательства при закупке скандального флагштока в Нижнем Тагиле

Руководитель УФАС по Свердловской области Дмитрий Шалабодов прокомментировал итоги расследования по делу о закупке флагштока в Нижнем Тагиле на пресс-конференции в редакции ТАСС, прошедшей 27 августа. По его словам, факт нарушений уже зафиксирован и отражён в материалах, которые были разосланы ведомством.



«Мы это дело рассмотрели. Общий доход, который был получен в результате реализации этого антиконкурентного соглашения, составил порядка 25 миллионов рублей. Сейчас, с учётом того, что у нас ещё нет факта привлечения к административной ответственности, мы находимся в процессе административного производства. Поэтому, думаю, в ближайшее время об этом будет известно», — отметил Шалабодов.

Напомним, ранее УФАС уличило МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» и подрядчиков в антиконкурентном соглашении. Скандальный заказ на установку флагштока стоимостью 30 млн рублей был подготовлен под МУП «Тагилдорстрой», а поставка необходимых для выполнения проекта конструкций и комплектующих оформлена задолго до официального аукциона. В результате аукцион прошёл без реальной конкуренции.



По данным антимонопольщиков, часть проектных документов обсуждалась на закрытых совещаниях, что лишило других потенциальных участников доступа к информации. В мэрии же заявляют, что нарушений не было, а сроки объясняются необходимостью установить флагшток к праздникам и подчеркнуть его символическую значимость. В пресс-службе администрации города АН «Между строк» сообщили о намерении обжаловать решение УФАС.