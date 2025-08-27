В Нижнем Тагиле вынесли приговор известному адвокату Алексею Усатову за покушение на мошенничество

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновными адвоката Алексея Усатова и его знакомого Лачина Гашимова по делу о несостоявшейся взятке.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в августе 2024 года обвиняемая по делу о мошенничестве с материнским капиталом обратилась к своему знакомому Лачину Гашимову с просьбой помочь избежать наказания. Тот связал её с адвокатом Алексеем Усатовым, который предложил «решить вопрос» через связи в прокуратуре Ленинского района Нижнего Тагила и потребовал 300 тысяч рублей: 250 тысяч якобы на взятку и 50 тысяч в качестве гонорара.

При этом адвокат не имел реальных возможностей повлиять на ход расследования и намеревался просто присвоить все полученные деньги. Передача средств должна была состояться через Гашимова, однако женщина, заподозрив обман, обратилась в УФСБ. В декабре 2024 года при передаче муляжа купюр мужчины были задержаны.

В результате суд признал Алексея Усатова виновным по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в крупном размере) и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 60 тысяч рублей, а также лишил права заниматься адвокатской деятельностью на два года. Лачину Гашимову в соответствии с п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) назначено пять лет колонии общего режима и штраф в размере 600 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Отметим, что Алексей Усатов был адвокатом бывшего оперуполномоченного Руслана Белоконного. По версии следствия, в 2020 году Белоконный и его коллега Долганов подделали результаты медицинского освидетельствования своего приятеля, тренера хоккейной школы «Спутник» Алексея Атанасова, задержанного в состоянии наркотического опьянения в баре на Вагонке. Кроме того, в октябре 2024 года неизвестные подожгли автомобиль Mazda, владельцем которого оказался Алексей Усатов. Сам Руслан Белоконный во время оглашения приговора Усатову находился в зале суда.