В Нижнем Тагиле сожгли автомобиль бывшего следователя СК

Утром 7 октября у дома № 67 на улице Зари в Нижнем Тагиле неустановленный мужчина спалил припаркованный автомобиль Mazda, принадлежавший бывшему следователю СК РФ и действующему адвокату. Как пишет Е1, момент поджога попал на камеру видеонаблюдения. Сейчас злоумышленника ищет полиция.

«Сообщение в полицию поступило ранним утром от диспетчера пожарной части. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа отдела полиции № 17. В ходе проверки установлен факт умышленного поджога. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). Раскрытие преступления под личный контроль взял начальник управления МВД Ибрагим Абдулкадыров. Проводятся все необходимые оперативно-разыскные мероприятия, отрабатываются несколько версий поджога», — сообщили Е1 в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Общий ущерб юрист оценил в 1,5 млн рублей.