Как в анекдоте. Двое срочников из 42-й ракетной Тагильской дивизии бесплатно строили дачу лейтенанту ГАИ

Если вы думали, что армейские байки, в которых солдатики вместо изучения азов военной службы строят дачи генералам, уже не актуальны, то вы сильно ошибаетесь. Только сейчас рядовые ВС РФ строят дачи не высшему командному составу части, а лейтенантам ГАИ.

Подобный случай произошёл в ЗАТО Свободный с участием военнослужащих в/ч 34103, той самой 42-й ракетной Тагильской дивизии. В конце июня 2025 года майору Г. позвонил его знакомый — инспектор Госавтоинспекции отделения МВД России по ЗАТО пос. Свободный, лейтенант К. Молодой гаишник попросил у майора двух крепких и рукастых срочников, чтобы те поработали на дачном участке в селе Покровском. «Связи в ГАИ ещё никогда не были лишними», — подумал майор Г. и решил помочь лейтенанту, отправив ему двух солдат срочной службы. Ребята оказались настолько полезны, что гаишник заказывал их у майора ещё несколько раз, даже с ночёвкой.

Как рассказал АН «Между строк» источник, близкий к следствию, в течение нескольких дней двое рядовых-срочников в/ч 34103 выполняли строительные работы по утеплению одноэтажного дома в селе Покровском.

«Хотя в это время солдаты должны были находиться в расположении части и выполнять обязанности военной службы», — подчеркнул собеседник АН «Между строк».

В отношении майора Г. следователем 482-го военного следственного отдела (по армии) Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело по пп. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности). Военнослужащему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.