Свердловские дизайнеры планируют заключить 113 контрактов по итогам Международного фестиваля креативных индустрий

Подведены предварительные итоги Международного фестиваля креативных индустрий (МФКИ), который прошёл в Свердловской области с 18 по 24 августа. События форума разворачивались в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Заречном, Первоуральске, Краснотурьинске, Сысерти, Верхней Пышме, Берёзовском и Верхней Салде.

По итогам торгово-закупочной сессии байеры планируют заключить с российскими дизайнерами 113 контрактов. Кроме того, достигнуты предварительные договорённости об участии уральских брендов в мероприятиях Недели моды в Казахстане и создании экспозиции екатеринбургских дизайнеров на площадке индустриального парка моды в Китае.

На МФКИ зарегистрировались более 9 тысяч человек, что более чем в два раза превысило прогнозные цифры. Все события были бесплатными для посетителей. Фестиваль охватил восемь сфер креативной индустрии: кино, моду, гастрономию, архитектуру, дизайн, арт, IT, стартап и медиа. В более чем 70 мероприятиях приняли участие свыше 100 спикеров и экспертов из 10 стран мира и 12 регионов России.

«Как всегда после больших событий, мы подводим итоги и разбираем ошибки. Радует, что ошибок было не так много, а польза — колоссальна. Событие побило рекорд по количеству переговоров и встреч на торгово-закупочной сессии. Бизнес-эффект будет впечатляющим. Скорее всего, Фестиваль станет регулярным, в планах — проводить и в следующем году. Ещё лучше поработаем над программой и усилим те треки, что были наиболее востребованы», — рассказал директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев

Организаторы фестиваля: правительство Свердловской области, администрация Екатеринбурга, Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП), выступающий опорной организацией по развитию креативных индустрий. Событие организовано в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».