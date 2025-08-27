В Нижнем Тагиле спасатели МБУ «Центр защиты населения» помогли щенку, провалившемуся в подвал

В минувший понедельник поисково-спасательная группа нижнетагильского МБУ «Центра защиты населения» выехала на помощь хозяйке овчарки по кличке Тор. Восьмимесячный питомец провалился в техническое отверстие заброшенного частного здания во время прогулки. Глубина подвала составляла около трёх метров, частично он был залит водой и завален мусором, что создавало опасность для жизни собаки.

Прибыв на место, спасатели оценили обстановку и начали работу. Они быстро расчистили пространство для доступа к собаке. С помощью специального оборудования щенка аккуратно извлекли из ловушки.

К счастью, питомец не пострадал. Спасатели напоминают: будьте осторожны с домашними животными рядом с опасными объектами.