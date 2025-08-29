Телефонные мошенники лишили пожилую тагильчанку миллиона рублей

В отдел полиции № 20 Нижнего Тагила обратилась 58-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников. Они похитили у неё около миллиона рублей — все её личные сбережения.

По информации пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», потерпевшей поступил звонок от неизвестного, представившегося сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что её аккаунт на портале «Госуслуги» якобы был взломан, и от её имени оформлена доверенность на иностранное лицо. Затем женщину связали с «сотрудницей Росфинмониторинга». Та убедила её срочно перевести деньги на «безопасный счёт», чтобы избежать «уголовной ответственности» и «изъятия имущества».

Испугавшись, женщина вошла в свой личный кабинет на сайте «Сбербанка» и перевела все свои сбережения на указанные реквизиты. Мошенники пообещали вернуть деньги через несколько дней, но этого не произошло. Осознав, что её обманули, женщина обратилась в полицию.

Полиция предупреждает:

— Сотрудники правоохранительных органов и Росфинмониторинга не требуют перевода денег на «безопасные счета».

— Никогда не сообщайте коды подтверждения и банковские реквизиты посторонним лицам, независимо от того, кем они представляются.

— При подозрительных звонках немедленно прекращайте разговор и самостоятельно звоните в полицию по официальным номерам.

— Полиция напоминает гражданам о необходимости сохранять бдительность. Мошенники часто используют страх и доверие людей в своих целях.