Глава парламента Крыма предложил запретить в России исполнять музыку иноагентов и граждан недружественных стран 

Госсовет Крыма предложил муниципалитетам республики запретить исполнять и воспроизводить на открытых уличных площадках музыку иноагентов и граждан недружественных стран. Об этом сообщил спикер регионального парламента Владимир Константинов.

«Государственный Совет РК рекомендует муниципальным образованиям Крыма установить запрет на воспроизведение на открытых уличных площадках песен и иного творчества иноагентов. Аналогичную меру предлагается также распространить на граждан иных государств, совершающих в отношении России недружественные действия, чьи высказывания и поступки для нашей страны вредоносны», — написал Константинов в своём Telegram-канале.

От отметил также, что уличным артистам, желающим выступать на открытых площадках города или района республики, рекомендуется отказывать в согласовании проведения творческих выступлений в случае, если репертуар содержит произведения, созданные лицами из числа указанных категорий.

Кроме того, Константинов предложил разработать законодательную инициативу о введении подобного запрета на всей территории России и выйти с ней в Государственную думу.

«Мы хотим подготовить законодательную инициативу и выйти с нормотворческим актом в Государственную думу, чтобы там наши коллеги доработали и это стало законом. И чтобы это было сформировано на федеральном уровне», — сказал Константинов в эфире телеканала «Россия 24».