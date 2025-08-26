В Нижнем Тагиле молодой человек со второй попытки покончил с собой

Днём 25 августа движение трамваев в Дзержинском районе Нижнего Тагила было приостановлено из-за инцидента на остановке «Площадь Славы». Мужчина лёг на рельсы прямо перед приближающимся вагоном, следовавшим по маршруту № 10. Благодаря оперативным действиям водителя трагедии удалось избежать, но из-за происшествия остановилось трамвайное движение на Вагонке.

Очевидцы описывают мужчину как человека с явными признаками психического расстройства: на его лице были заметны шрамы, а на теле — пластыри. Один из подписчиков паблика «Инцидент Нижний Тагил» сообщил, что мужчина не пытался убежать, а просто подошёл и лёг на рельсы, сложив руки. При этом свидетели утверждают, что он был трезв.

После остановки движения один из пассажиров трамвая начал грубо требовать от мужчины, чтобы он ушёл. На видеозаписи видно, как пассажир угрожает мужчине расправой, заявляя, что «сам его завалит», и советует ему спрыгнуть с крыши, чтобы не мешать другим людям. Когда на место происшествия прибыла полиция, мужчина уже скрылся.

Сегодня стало известно, что тело этого мужчины без признаков жизни было обнаружено накануне вечером под окнами дома № 9 на улице Вагоностроителей. В правоохранительных органах считают, что смерть не носит криминальный характер.