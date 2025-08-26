В парке Нижнего Тагила пенсионер облил цвергшнауцера нашатырём

Днём 24 августа в Нижнем Тагиле на территории Пионерского сквера произошёл конфликт между хозяйкой собаки породы цвергшнауцер и пожилым мужчиной. Как пишет ИА «Все новости», по словам женщины, пенсионер брызнул нашатырным спиртом в морду её питомцу, объяснив это «необходимостью убивать всех собак».

Уточняется, что Яша, так зовут пёсика, был без поводка и намордника. Во время променада пёс заинтересовался проходившим мимо дедушкой, а тот, не долго думая, забрызгал его пахучей жидкостью.

«К нам подошёл этот пожилой мужчина и потянулся к собаке. Я думала, он хочет погладить, а он плеснул моей собаке аммиаком в мордочку. Рядом проходили мужчина и женщина. Они закричали на этого пожилого человека, а тот испугался и побежал от них в хозяйственный магазин. Я тоже побежала за ним и сняла видео, чтобы запечатлеть ненормального. Собака начала задыхаться, я срочно поехала в ветклинику. После клиники написала заявление в полицию», — цитирует издание хозяйку собаки.

Из-за резкого запаха пёс почувствовал себя плохо, в ветклинике ему пришлось надеть кислородную маску, чтобы он мог нормально дышать. В результате контакта с раствором аммиака у животного были повреждены слизистые оболочки и травмированы глаза. Существует риск, что собака может потерять зрение навсегда.

Позже пенсионер пояснил, что носит с собой нашатырь для отпугивания собак.

«Это отпугиватель собак. У вас не было поводка, и когда такая собака бежит на меня, я её отпугиваю. Это просто нашатырный спирт. Я ничего такого не сделал», — пояснил мужчина.

В соцсетях часть комментаторов встала на сторону пожилого мужчины, считая, что хозяйка собаки вела себя безответственно, выгуливая питомца без поводка и намордника, даже если «она не кусается».

Другие, напротив, крайне негативно оценили действия пенсионера, охарактеризовав их как жестокое обращение с животными. Многие выразили обеспокоенность тем, что подобная агрессия может распространиться не только на собак, но и на людей. Нашлись и такие, кто занял нейтральную позицию, подчеркнув, что в этой ситуации обе стороны неправы: хозяйка собаки — за нарушение правил выгула, а пожилой человек — за чрезмерную и опасную ответную реакцию.