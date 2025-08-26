В Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт травмпункта на Вагонке

В Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт травматологического пункта Городской больницы № 1 на улице Окунева. На капитальный ремонт здания выделено более 131 млн рублей.

В январе этого года была запущена первая очередь травматологического пункта, а сейчас готовится к открытию весь комплекс. Травматологический пункт будет оснащён самым современным оборудованием, включая почти 400 позиций техники, компьютеров и специализированной мебели. По мнению региональных властей, это улучшит систему городского здравоохранения и создаст более комфортные условия для пациентов и медицинских работников.

Из областного бюджета на оснащение травматологического пункта было выделено свыше 161 млн рублей. Около 18 млн рублей из этой суммы направлено на оборудование отделения реабилитации.

«Специалисты травматологического пункта нашей больницы круглосуточно оказывают амбулаторную медицинскую помощь жителям не только Нижнего Тагила, но и всего Горнозаводского округа. Капитальный ремонт здания позволит улучшить инфраструктуру городского здравоохранения, сделать условия более комфортными для пациентов и медиков», — отметил и.о. главного врача Городской больницы № 1 Нижнего Тагила Константин Нечаев.

Фасад здания обновлён и утеплён, заменены окна, водосточная система и кровля. Внутренние отделочные работы завершаются на третьем этаже, где будет располагаться отделение медицинской реабилитации.