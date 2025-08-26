Тагильские спортсмены завоевали золото чемпионата России по гребному слалому (ВИДЕО)

Воспитанники нижнетагильской спортивной школы олимпийского резерва (СШОР) «Уралец» Никита Губенко, Андрей Медведев и Павел Беляев завоевали золотые медали чемпионата России по гребному слалому, проходившего в посёлке Богородское Московской области.

Гребцы из Нижнего Тагила стали первыми в командной гонке на каяках. Также тагильчане отличились и в индивидуальных дисциплинах. Никита Губенко стал вторым в гонке на каяках, Александр Харламцев завоевал серебро в состязаниях на каноэ.

По словам тренера сборной Свердловской области Ольги Гвоздевой, это первая командная победа тагильских спортсменов за много лет. Сборная региона заняла на чемпионате четвёртое место в командном зачёте.