В Нижнем Тагиле садоводы обратились к Александру Бастрыкину и Денису Паслеру с просьбой взять на контроль дело о расстреле бездомной собаки в СНТ «Озерки»

Садоводы СНТ № 9 «Озерки» под Нижним Тагилом обратились в редакцию АН «Между строк» и рассказали о случае жестокого обращения с животным. По их словам, один из их соседей по просьбе председателя садового товарищества решил избавиться от местной бездомной собаки, выстрелив в неё с близкого расстояния, в результате чего животное получило тяжёлые травмы, но выжило. У собаки серьёзно повреждён глаз, его придётся удалить.

Садоводы написали заявление в полицию, а также в социальных сетях опубликовали обращение председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование под личный контроль.

«”Ворошиловский стрелок” — так садоводы называют того самого, кто с близкого расстояния, в упор, без страха и сожаления стрелял в бездомную собаку, чем нанёс её здоровью колоссальный вред и оставил умирать в муках от боли. Как жить в мире, где так просто можно стрелять в живое существо? Как не бояться попасться на пути человеку, который разгуливает с оружием и сам решает, где и когда, а главное, в кого можно выстрелить?», — написано в обращении.

Кроме того, садоводы обратились к врио губернатора Свердловской области Денису Паслеру с просьбой обратить внимание на этот вопиющий случай человеческой жестокости.

«Мы переживаем, что делу не дадут ход, потому что это всего лишь собака. На данном этапе правление оправдывает себя тем, что собака была социально опасна, но это ложь. Человек, имея лицензию и свободный доступ к оружию, просто выстрелил. Вот кто на самом деле опасен для общества», — обратились садоводы к главе Свердловской области.

Сейчас Марта, так местные назвали собаку, проходит лечение за счёт средств неравнодушных и при помощи волонтёров, ей предстоит долгое восстановление.