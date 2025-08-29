В Нижнем Тагиле машинист электровоза обманул РЖД на 20 тысяч рублей

Мировой судья Тагилстроевского районного суда признал 26-летнего работника ОАО «РЖД» виновным в мошенничестве.

Суд установил, что в январе прошлого года машинист электровоза предоставил поддельные документы о расходах на аренду жилья в служебной командировке. Вместо фактически уплаченных 50 тысяч рублей он заявил работодателю — эксплуатационному локомотивному депо Смычка Свердловской дирекции тяги (филиал ОАО «Российские железные дороги») — о тратах в размере 70 тысяч рублей.

Суд признал тагильчанина виновным по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и назначил наказание в виде штрафа. Сам молодой человек вину признал и возместил ущерб в полном объёме.