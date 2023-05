«На Севере всё по-настоящему». Уроженец Нижнего Тагила фотограф «Известий» Павел Волков — об экспедиции в Якутию на «Полюс холода»

Уроженец Нижнего Тагила фотокорреспондент «Известий» Павел Волков в конце января 2022 года отправился в двухнедельное путешествие в Якутию, в село Оймякон. Зимой в северо-восточной части Сибири температура воздуха достигает средней отметки минус 40°C. Мы побеседовали с Павлом и узнали о том, как подготовиться к поездке на «Полюс холода» и чем интересны для фотографа Север и суровый мороз.

Павел Волков — фотожурналист «Известий», несколько лет назад он переехал из Нижнего Тагила в Санкт-Петербург, где окончил Факультет фотокорреспондентов имени Ю. А. Гальперина и начал работать на несколько изданий, в том числе на «Деловой Петербург», для которого снимал на Майдане в 2014 году, в Крыму, на востоке Украины. Летом 2014 года переехал в Москву.

Он сотрудничает со многими известными изданиями, в его портфолио входят крупные творческие фотопроекты о людях с серьёзными заболеваниями и сложными судьбами. Его работы ежегодно попадают в шорт-листы различных премий и получают престижные награды. В 2022 году Павел стал лауреатом премии Союза журналистов «Золотое перо России» в номинации «Главное фото». Павел Волков в профессии уже более 11 лет, он преподаёт на журналистском факультете МГУ.

Подготовку к экспедиции в Северо-Восточную Сибирь он начал больше чем за полгода. Сначала позаботился о тёплой одежде, консультировался у друзей-путешественников, занимающихся экстремальными видами туризма, ведь в аномальном холоде главное — не замёрзнуть и при этом ещё успевать работать. За полтора месяца до поездки вместе с другом, который имеет опыт восхождения на Эльбрус, отправился в специализированный магазин, чтобы купить необходимое термобельё и одежду.

В Якутию, в село Оймякон, известное как один из полюсов холода и одно из самых суровых мест на планете, где проживает постоянное население, он поехал «полностью запакованным» и готовым к лютым морозам и приключениям. Официально признанный абсолютный минимум температуры воздуха был зарегистрирован Оймяконской метеорологической станцией 6 февраля 1933 года, он составил минус 67,7°С. По неофициальным данным, в 1926 году здесь была зафиксирована температура минус 71,2°С. А в январе 1916 года морозы могли достигать минус 82°С.

Якутия занимает огромные пространства, общая площадь её территории вместе с островами составляет более 3 млн квадратных километров.

Экспедиция заняла две недели. На работе Павел взял отпуск, который решил потратить на путешествие. Часть времени фотокорреспондент провёл в Якутске и окрестностях. В частности, ему удалось поучаствовать в заплыве клуба моржей «Саха моржи» в проруби на реке Лене в 40-градусный мороз. На фото запечатлён председатель клуба Николай Софронеев.

Затем журналист познакомился с жизнью и бытом людей в Оймяконе, расстояние до которого от Якутска по прямой составляет 682 км, по трассе — 944 км.

Павел познакомился с главой села Павлом Васильевым, сделал с ним селфи на память и получил в подарок сертификат, подтверждающий, что путешественник был на «Полюсе холода». По словам тагильчанина, Россия — многогранная страна, где каждый регион имеет свои отличия и особенности, свой менталитет, культуру, привычки и образ жизни.

Вернувшись из экспедиции, Павел опубликовал свои фотографии в «Известиях». Отдельно он сделал 12 портретов жителей Якутии. Эти работы уже побывали на нескольких фотовыставках, а недавно тагильчанин стал победителем одного из самых престижных конкурсов фотожурналистики Picture of the year international (POY) в номинации «Портрет».

«Конкурс Picture of the year international европейский, оглашение победителей проходило ночью и под утро. В тот день я проснулся, открыл телефон, зашёл к ним на сайт и увидел, что стал победителем в номинации “Портрет”. Это, конечно, для меня большое достижение. Недавно я победил в азиатском конкурсе Picture of the year (POY Asia). Там моя работа оказалась лучшей сразу в двух номинациях. Большая радость осознавать, что все мои труды, путешествия, старания и страдания в какой-то мере оправдались», — делится эмоциями фотограф.