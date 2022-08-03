Фотограф из Нижнего Тагила Павел Волков получил премию Союза журналистов «Золотое перо России» 

Уроженец Нижнего Тагила фотокорреспондент ООО «МИЦ “Известия”» Павел Волков стал лауреатом премии Союза журналистов «Золотое перо России» в номинации «Главное фото». В этом году организаторы учредили новые номинации для военных корреспондентов, научных журналистов и фотографов.

«Золотое перо России» — профессиональная премия Союза журналистов России. Награда присуждается за выдающиеся профессиональные заслуги, многолетнюю работу в отечественной прессе, на радио и телевидении, гражданскую позицию и нравственный авторитет среди коллег.

Павел Волков — успешный фотожурналист, родился в Нижнем Тагиле, сейчас живёт в Москве. Тагильчанин сотрудничает со многими известными изданиями, а также делает самостоятельные творческие фотопроекты о людях с серьёзными заболеваниями и сложными судьбами. Его работы ежегодно попадают в шорт-листы и получают престижные премии.

«Наград, наверное, уже много, но вообще это, конечно, не цель, а приятный бонус. Я никогда не делал свои работы с оглядкой на какие-то призы. Если посмотреть архивы, то можно найти фотоистории, которые не удостоились призов, но они при этом не хуже тех, что отмечены премиями. Наверное, самая важная для меня премия — это первая, которую я получил как фотограф. Потому что она дала мотивацию продолжать заниматься фотографией, я тогда ещё учился», — рассказал «Афише МС» Павел Волков.

Примечательно, что несколькими днями ранее, в конце июля, тагильский фотограф был удостоен сразу двух наград XXI конкурса репортажной фотографии «Сибирьфотофест-Тобол» имени Александра Ефремова. В номинации «Герой нашего времени» жюри отметило «Историю про Аню», посвящённую Анне Болдыревой, которая серьёзно пострадала в младенчестве в результате пожара.

В номинации «Федеральный репортаж» победу одержал проект «Миграционный кризис», рассказывающий о событиях на польско-белорусской границе в ноябре 2021 года. Напомним, Павел Волков провёл в лагере беженцев неделю и вернулся в Россию с сотнями снимков людей из Сирии, Афганистана, Ирана, Киргизии.

Кстати, советуем почитать интервью Павла Волкова «Афише МС», в котором он рассказывает, как простой рабочий НТМК стал известным фотографом.