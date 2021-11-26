«Неважно, кто виноват, главное, что люди страдают и нужно что-то с этим делать». Фотограф из Нижнего Тагила провёл неделю в лагере беженцев на польско-белорусской границе

Уроженец Нижнего Тагила фотокорреспондент ООО «МИЦ “Известия”» Павел Волков по заданию редакции в ноябре 2021 года отправился в Беларусь для освещения миграционного кризиса на польско-белорусской границе. В лагере беженцев он провёл неделю и вернулся в Россию с сотнями снимков людей из Сирии, Афганистана, Ирана, Киргизии. Эти фотографии в будущем могут перерасти в новый творческий проект. О своей работе и том, что поразило его больше всего, Павел рассказал АН «Между строк».

Миграционный коллапс в приграничной зоне между Польшей и Белоруссией обострился в начале ноября, когда большая группа беженцев из стран Ближнего Востока и Африки подошла к границе в лесной полосе. Мигранты, желающие через Польшу попасть в страны Евросоюза, прорывались сквозь заборы с колючей проволокой, уговаривая польских пограничников пропустить их. По признанию тагильского фотожурналиста, он не ставил себе цели понять, кто виноват, а кто прав в этой ситуации.

«Для меня это была очень важная поездка. Я решил фотографировать общую историю о происходящем, не хотел искать конкретных героев. Как фотограф я никогда не делаю акцента на политическом аспекте, я всегда хочу показывать ситуацию объективно. Вообще, когда находишься в таком месте, где тысячи людей, сотрудники разных структур, сложно поверить, что здесь есть какая-то правда, и понять, почему это случилось, кто виноват и что будет дальше. Главное — это обстоятельства, в которых оказались люди. Люди попали в беду, они страдают, и нужно что-то с этим делать», — говорит Павел.

Павел Волков в лагере беженцев / Instagram фотографа Павел Волков в лагере беженцев

Фотограф много общался с беженцами. Среди них были англоязычные и даже русскоязычные. В лагере собрались люди с разными судьбами, у всех были свои причины оказаться здесь, в этой сложной ситуации. Он слушал их истории и часто не мог понять, рассказывают люди правду или же они так убедительны в своих рассказах, потому что сами верят в то, что говорят.

«Сначала люди находились в стихийном лагере в лесу, потом их переместили в логистический центр, где уже было тепло, где им оказывали медицинскую помощь, кормили. В первом лагере, который растянулся вдоль границы где-то на полкилометра, люди жили в палатках. Кто-то строил шалаши из деревьев. Люди жгли костры, чтобы не замёрзнуть ночью. С самого утра они начинали собирать ветки для костра. Я видел, как людям становилось плохо: возможно, от недоедания, переохлаждения или по каким-то другим причинам. Их увозили на скорой», — рассказывает фотограф.

На протяжении всей командировки Павел не только отправлял фотоматериалы в редакцию, но и публиковал некоторые снимки в своём Instagram. На них локации лагеря и, конечно, взрослые и дети. Детей в лагере беженцев, по словам фотографа, было очень много.

«В лагере было много маленьких детей, много женщин. Я даже встречал женщин на последних сроках беременности. Люди пытались пересечь границу большими семьями, что добавляло драматизма этой ситуации».

Одним из самых запоминающихся кадров Павел называет фото девочки с надписью Die (смерть) на лбу. Эту надпись на лицо ребёнку нанесли родители во время стихийной акции, которую придумали беженцы.

«Беженцы хотели диалога с миром, но понимали, что многие не знают их языков, поэтому они решили написать на лицах разные слова на английском, чтобы отразить происходящее. Они писали такие слова, как “холод”, “замерзаем”, “смерть”, — вспоминает Павел Волков. — Конечно, эта девочка не понимала, что родители написали ей на лбу слово “смерть”. Я очень долго её фотографировал, потому что она всё время бегала, прыгала, веселилась. Дети вообще воспринимали всё происходящее там как большую игру. Им было весело, они собирались вместе, играли, прыгали вокруг костра, залазили на бочки с водой, которые привозили власти Беларуси. Им было интересно смотреть на военных, которые следили за порядком в лагере. Дети не в состоянии осознать всю глубину трагичности происходящего момента, в их воображении всё по-другому, для них это большой поход. Но если долго наблюдать за ними, ты поймаешь момент, когда они зависают на секунду, смотрят по сторонам, на своих родителей, проникаются общей атмосферой и начинают улавливать, что это не весёлый поход. Мне кажется, я поймал этот момент, когда девочка ушла немножко в себя, закрыла глаза, о чём-то задумалась. На самом деле её много кто фотографировал, но на тех фото, что я видел, у неё было весёлое лицо с этой надписью “смерть”. Мне не хотелось этого, потому что, мне кажется, сама эта надпись уже даёт конфликт в фотографии».

Тагильчанин не в первый раз работает в подобных условиях. Боевое крещение случилось летом 2012 года, когда он отправился снимать последствия наводнения в Крымске, в зону ЧС. Люди показывали свои разрушенные дома, рассказывали о родных, которые утонули. Потом были командировки на Майдан и в Нагорный Карабах.

«Если ты начинаешь сопереживать людям, то может очень серьёзно накрыть. Такое у меня тоже было. Но с опытом, со временем вырабатывается некоторая психологическая устойчивость. Я считаю, что фотограф, журналист, оператор, все, кто работает в таких местах, должны трезво делать свою работу. Если человек приезжает и начинает всех подряд жалеть, то толку от него не будет. Есть толк, если ты сделаешь хороший материал и покажешь миру ту беду, которая происходит», — уверен Павел.

Павел Волков — успешный фотограф и фотожурналист, больше семи лет живёт в Москве. Тагильчанин сотрудничает со многими известными изданиями, а также делает самостоятельные творческие фотопроекты о людях с серьёзными заболеваниями и сложными судьбами. Его работы ежегодно попадают в шорт-листы и получают награды престижных премий. О том, как простой рабочий НТМК стал известным фотографом, читайте в нашем прошлогоднем интервью.