«Мы часто смотрим, но не видим красоты неба, солнца, городских улиц, зданий и деревьев». Тагильская художница Юлия Виноградова в 33 года открыла для себя акварель как путь к счастью

В центре Нижнего Тагила в культурном кластере Samoro.doc проходит выставка «Атипичный Тагил» художницы Юлии Виноградовой. В экспозиции представлена пленэрная акварельная живопись, которая передаёт особую атмосферу города. На выставке каждый может приобрести себе понравившуюся картину. Журналист АН «Между строк» пообщалась с тагильчанкой и узнала о значении творчества в её жизни, сложностях и особенностях письма на пленэре, а также о том, что в 33 года она открыла для себя акварель как путь к счастью.

По специальности Юлия — инженер-архитектор. Она родилась в Петропавловске (Казахстан), там же окончила художественный лицей, а в 2005 году поступила в архитектурно-строительный университет Новосибирска. В 2011 году получила специальность «Инженер-архитектор: проектирование зданий», в 2018-м вместе с супругом переехала в Нижний Тагил. За годы учёбы и работы девушка успела попрактиковаться в различных направлениях проектной деятельности.

Ещё во время учёбы в школе и университете Юлию привлекала акварель, она немного рисовала, но инженерные дисциплины и компьютерная графика отвлекали от того, чтобы вплотную заняться живописью. Однажды она решила, что пора, достала из шкафа забытую палитру, засохший набор акварели, остатки бумаги и начала творить.

«Поняла, что не прощу себе до конца жизни, если не начну писать акварелью и развивать навыки в этом направлении. Ругала себя за то, что не занималась тем, что приносит состояние счастья и к чему 10 лет стремилась. Четвёртый десяток — тот период, когда человек начинает задаваться вопросами предназначения и смысла жизненного пути», — рассказывает Юлия.

На протяжении последних четырёх лет Юлия работает инструктором по йоге, а в свободное время занимается живописью на пленэре. Сейчас тагильчанка не представляет своей жизни без красок и холста. Она отмечает, что это особый жанр, когда художнику необходимо учитывать смену погодных условий и временных рамок, при этом писать пейзаж в один-два приёма, протяжённость которых составляет от 15 минут до двух-трёх часов. Такой подход позволяет передать образ города и настроение в определённый момент времени, при этом не пользуясь карандашом, которым художник обычно обозначает ось симметрии и набросок будущей картины. Знания техники смешивания цветов, законов контраста, характеристик цвета позволяют работать уверенно и естественно даже в некомфортных условиях.

«Находясь в городе и на природе, мы часто смотрим, но не видим сияния солнца и уличных фонарей, неба, архитектуры строений, движения машин, расположения ветвей на деревьях. Через краски ловлю изменчивую красоту природы и создаю окружение, звуки, запахи, движение и цвет. Для меня живопись — это также момент слияния с природой, где важен не результат, а сам процесс творчества», — делится художница.

По словам Юлии, процесс рисования требует страсти и эмоций. Ведь настоящий художник через кисти и краски выражает чувства, транслирует своё видение прекрасного. Но этого мало, для творчества нужны навыки, умения, опыт. Поэтому девушка осознаёт, что для обретения должного уровня мастерства необходимы годы практики, изучение теории, совершенствование техники, чем она и планирует заниматься дальше.

«Каждая работа наполнена смыслом и содержит источник вдохновения. Это маленький рассказ на бумаге, который может передать смысл происходящего и создать эмоциональный контакт с наблюдателем», — уточняет Юлия.

По её мнению, акварель — материал очень живой и непредсказуемый, поэтому работы на пленэре получаются удивительными и разными. В такой технике художнице удаётся создавать не только картины, но и быстрые эскизы и наброски.

«Акварель очень подвижна, с ней не забалуешь, в процессе приходится быть собранной и уверенной в каждом мазке кисти. Стараюсь её контролировать и одновременно учусь ей уступать. Даю ей идти самостоятельно. Это техника баланса свободы и контроля. Люблю создавать “моментальные” живые этюды с натуры, ловить изменчивую красоту природы», — говорит художница.

Для работы над этюдами Юлия использует только кисти. Предварительно для построения композиционной основы рисунка она наносит линии, характерные формы, точки, намеченные кистями с лёгким цветом краски.