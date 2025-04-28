Тагильский ОМОН ликвидировал «террористов»

В конце прошлой недели в Свердловской области прошли командно-штабные учения с привлечением бойцов тагильского ОМОНа «Рассвет». По легенде, в здании укрылись вооруженные преступники. На место была направлена группа задержания вневедомственной охраны Верхней Салды. Однако при приближении к зданию по сотрудникам была открыта стрельба, и тогда к месту ЧП выдвинулся ОМОН.

Отряд мгновенно разделился по задачам. Штурмовые группы направились в здание, а группа блокирования рассредоточилась по прилегающей территории. Снайперы заняли свои позиции. Специалист по БПЛА запустил коптер, чтобы контролировать ситуацию с воздуха и оперативно передавать полученные данные. Высотники-штурмовики произвели зачистку с крыши, осуществив оперативный спуск в помещение с условными преступниками. После их задержания в ходе досмотра помещения было обнаружено взрывное устройство, которое успешно обезвредил взрывотехник с минно-разыскной собакой по кличке Дора.

«Все сотрудники отряда стараются совершенствовать свои навыки, понимая, что данные знания в общем деле могут помочь отряду выполнить задачи оперативнее и качественнее. Пока специалистов по БПЛА в отряде мало, но в ближайшее время пройдут обучение коллеги, так как данное направление деятельности в настоящее время очень актуально», — отмечает специалист по БПЛА тагильского ОМОНа.