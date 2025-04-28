А вы знали? Легендарный Кирша Данилов — составитель первого в России сборника древних русских песен, былин и сказов, который высоко оценили Пушкин, Лермонтов и Белинский, работал над этой книгой в Нижнем Тагиле  

Одним из самых легендарных и загадочных персонажей тагильской истории по сей день является собиратель древних русских былин и сказов, известный нам как Кирша Данилов. Первые сведения о нём появились вскоре после того, как Прокофий Акинфиевич Демидов продал свои уральские заводы предпринимателю Савве Яковлеву. По одной из версий, именно Яковлев обнаружил среди брошенного хлама в господском доме Демидовых в Невьянске рукописи первого в России сборника русских былин, духовных стихов и песен, и выслал их Прокофию Демидову в Москву. Другая версия гласит, что Прокофий Акинфиевич сам вывез сборник в столицу и передал его директору почт Москвы Фёдору Петровичу Ключарёву, который коллекционировал такие записи. Ключарёв же «нашёл сборник весьма любопытным» и попросил своих знакомых издать его. Впервые в печатном виде сборник увидел свет в 1804 году. Книга представляла собой фолиант на 824 страницах и назвалась «Древние русские стихотворения» (71 текст с нотами). Сборник стал широко популярен после его первого переиздания в 1818 году. Его высоко оценивали канцлер Румянцев, поэты Александр Пушкин, Михаил Лермонтов, Вильгельм Кюхельбекер, композитор Римский-Корсаков, литературный критик Виссарион Белинский. До 1917 года сборник пережил три переиздания. Ещё четыре раза его переиздавали в советский период. Так, издательство АН СССР/РАН «Наука» дважды издавало его в серии «Литературные памятники».

Автор сборника — Кирша (Кирилл) Данилов — по сей день остаётся загадочной личностью. О нём известно немного — что он жил на Урале с 1703 года, работал молотовым мастером на Невьянском и Нижнетагильском заводах и, помимо основной работы, занимался сбором древних русских народных песен, былин и сказаний, и записывал их.

В 2000-х годах известный уральский историк Виктор Иванович Байдин на основании архивных документов установил, что в период с 1742 по 1768 год Кирша Данилов был переведён на Нижнетагильский завод. Байдину также удалось установить, что Кирша жил на улице Тагильской, работал молотовым мастером, исправно платил подати и налоги, а годы, проведённые Даниловым на Нижнетагильском заводе, совпадают со временем составления им знаменитого сборника.

© 2025. Д. Г. Кужильный

— https://ru.wikipedia.org/wiki/Кирша_Данилов

— А. А. Горелов «Кем был автор сборника «Древние российские стихотворения», // Русский фольклор: Материалы и исследования. - М.-Л., 1962 г.

— В. И. Байдин «Идентификация Кирши Данилова на Урале: материалы к биографии», Известия УрФУ, № 4, 2013 г.