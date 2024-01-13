Вагоностроителей — самый необычный проспект Нижнего Тагила. Часть 1

Можно по-разному оценивать главную улицу Дзержинского района, говоря о её архитектуре и планировке. Одни считают, что проспект Вагоностроителей своеобразен и отличается от других улиц города своим внешним обликом, оригинальной планировкой и архитектурной компоновкой кварталов. Другие, что проспект застраивался в разные периоды под влиянием различных архитектурных течений и именно это разнообразие в конечном счёте придаёт ему неповторимый облик.

Проспект Вагоностроителей (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//86-Rajon-Uralvagonstroja-pereimenovan-v-Dzerzhinskij-rajon-27-ijulja-1936-g..jpg)

С самого начала строительства «Уралвагонзавода» вопрос о создании жилого фонда стоял особо остро. Первые рабочие бригады, прибывающие на стройку, поначалу расселялись в селе Покровка. Кроме того, в «старом городе», как вагонстроевцы между собой называли Нижний Тагил, для приезжих специалистов был выделен ряд квартир из резервного фонда исполкома. Тем не менее разместить всех приехавших не удалось.

Летом 1931 года на площадке Уралвагонстроя появился палаточный городок строителей, которые начали в срочном порядке возводить и обустраивать барачные посёлки. Однако уже год спустя руководители стройки и партийный актив стали разрабатывать проект возведения вблизи завода соцгородка. Ответственный за строительство заводов Наркомтяжпром подключил к работе над проектом соцгородка свердловских, ленинградских и московских архитекторов, из которых было образовано временное архитектурное бюро Народного комиссариата тяжёлой промышленности. В итоге за основу был взят проект соцгородка, разработанный архитекторами-конструктивистами из Объединения современных архитекторов, где тон задавали такие известные отечественные архитекторы, как братья Веснины и Моисей Гинзбург.

Согласно первоначальному плану застройки, от завода должны были идти четыре улицы, которые ещё до начала строительных работ получили свои названия: Ленина, Сталина, Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Воплощать план в жизнь начали с улицы Ленина (ныне — Ильича), но строительство влетало в копеечку, что и заставило руководство стройки отказаться от проекта конструктивистов и начать поиски более дешёвых решений. В итоге улица Ленина оказалась застроенной наполовину, а на улице Сталина были построены только два здания. До улиц Карла Маркса и Фридриха Энгельса очередь даже не дошла, а последняя вообще появилась позднее и в другом месте. К 1940 году вопросы, связанные с продолжением строительства соцгородка УВЗ, были решены, но необходимые для этого средства были заложены в бюджет только следующего года. В марте поступили первые деньги, а уже в июне началась война. На тот момент на улице Сталина стояли лишь два капитальных здания: районная больница и жилой дом № 13 на углу пересечения с будущей улицей Бажова, построенные в 1937–1939 годах.

Здание горбольницы № 1 (фото неизв. автора. 1939 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Zdanie-gorodskoj-bolnicy-1.-Prospekt-Vagonostroitelej-7.-Foto-1930-h-g.-Vystavochnyj-fond-OAO-NPK-Uralvagonzavod..jpg Здание горбольницы № 1 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//imgonline-com-ua-PhotoPositive-eNFd65H39bl-3-problembo.com-kopija.jpg)

Возведённые по проектам московских конструктивистов, эти здания впоследствии стали головной болью для архитекторов, проектировавших послевоенную застройку улицы Сталина, ведь новые дома нужно было спроектировать так, чтобы ранее построенные выглядели на их фоне уместно и гармонично. Это было непросто. У новых домов пришлось уменьшить этажность на один этаж, а дом, который замыкал застройку на пересечении с улицей Советской (позже — Богдана Хмельницкого, ныне — проспект Дзержинского), снабдить «башенкой».

Дом № 13 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Prospekt-Vagonostroitelej-dom-13..jpg) Дом № 13 в 2017 году (фото Анны Кудрявцевой / CC BY-SA 4.0 / фрагмент ориг. изображения) (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/10/Жилой_дом_пр._Вагоностроителей%2C_13%2C.jpg/1024px-Жилой_дом_пр._Вагоностроителей%2C_13%2C.jpg)

Поначалу звучали предложения перестроить «проблемные» дома — так было бы и быстрее, и дешевле. Но расселить «конструктивистский» дом было некуда, тем более некуда было перенести больницу.

Считается, что основная застройка нынешнего проспекта Вагоностроителей, а прежде улицы Сталина началась в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Но это не совсем так. Ещё не закончилась война, а решением ЦК и Совмина «Уралвагонзаводу», «учитывая особое положение предприятия», в качестве эксперимента было разрешено вести гражданское строительство хозспособом. Первые дома по чётной стороне улицы Сталина — административно-жилое здание (нынешний адрес — пр. Вагоностроителей, 2) и три трёхэтажных жилых дома (пр. Вагоностроителей, 4, 6 и 8) — были заложены осенью 1945-го. А уже 1 января 1946 года был сдан в эксплуатацию дом № 2.

Дом № 2 в 2013 году (фото Дмитрия Макеева / CC BY-SA 4.0 / фрагмент ориг. изображения)

(https://img-fotki.yandex.ru/get/9474/38263697.59/0_8aa71_69bbd793_XXL.jpg)

Первоначально в доме разместили почту, сберкассу, аптеку и магазин. Но вскоре в одном из бараков на улице Дмитрова, где находился райисполком, произошла авария, органы власти пришлось перевезти в дом № 2 на улице Сталина. Исполком здесь так и остался, а затем сюда заселили районные комитеты партии и комсомола. Кроме того, в разные годы в здании находились промтоварный магазин, рабочая столовая, отделение промбанка и даже ЗАГС.

К концу 1946-го был построен ещё один дом на улице Сталина — один из трёх домов по правой стороне, спроектированных архитектором отдела капитального строительства УВЗ Николаем Николаевичем Самойловым. Сам архитектор не дождался заселения в эти дома: осенью 1946-го он уехал в родной Харьков, чтобы принять участие в восстановлении города после войны. Но память о Николае Николаевиче на Вагонке осталась: ещё долго, вплоть до конца 1960-х, дома № 4, 6 и 8 в народе именовались «самойловскими».

«Самойловские» дома (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9252/38263697.59/0_8aa7b_90c60465_XXL.jpg) «Самойловские» дома (фото Дмитрия Макеева / фрагмент ориг. изображения) https://img-fotki.yandex.ru/get/9512/38263697.59/0_8aa7c_f0773d55_XXL.jpg)

Два других дома по чётной стороне улицы — № 10 и 12 — были заложены позже.

В 1947 году план застройки района был скорректирован. Согласно ему, улица Сталина должна была заканчиваться площадью на пересечении с улицей Советской. На этой площади планировалось возвести новое здание для райисполкома и райкома партии. За площадью жилой сектор заканчивался и должна была начинаться лесопарковая зона до самых Пихтовых гор. В этой зоне планировалось построить несколько профилакториев выходного дня, баз отдыха и спортивных баз для работников УВЗ и других предприятий района. По улице Орджоникидзе планировалось пустить трамвай, который курсировал бы по району круглосуточно. Однако уже через два года и этот план был изменён: Вагонку было решено застраивать до самых Пихтовых гор. В квартале № 40 решили возвести капитальное здание машиностроительного техникума, который аж с 1933 года ютился в бараках и «брусках» то на углу улиц Карла Маркса и Библиотечной, то на улице Дмитрова.

Квартал № 40 (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

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Одним из инициаторов изменения плана застройки стал Иван Васильевич Окунев, который в 1949 году был назначен на пост директора «Уралвагонзавода». В проект развития района были включены ряд объектов соцкультбыта, разработан план озеленения. Последнему директор уделял особое внимание, не зря многие на заводе называли его за глаза «садовником». Окунев два раза в неделю объезжал все стройки и по итогам этих объездов раздавал подразделениям завода задания по благоустройству дворов и улиц. Весь Дзержинский район был разделён на участки, которые были распределены между подразделениями УВЗ в качестве подшефных территорий. В конце каждой недели Иван Васильевич требовал от подчинённых подробного отчёта по озеленению улиц, междомовых и дворовых территорий. Надо сказать, что «народный директор» прекрасно разбирался в предмете и в 1950-х на улицы Вагонки высаживались преимущественно берёзы, ели, яблони, сирень, акация, шиповник. Только после ухода Окунева на пенсию эти деревья начали вытеснять тополя и волчеягодник, которые и росли быстрее, и были менее прихотливыми к внешним условиям.

Как только заканчивались строительные работы у какого-либо дома, Окунев начинал требовать озеленить прилегающую территорию. Не менее внимательно директор завода-гиганта относился к внутридворовым постройкам: хозяйственным строениям, детским и спортивным площадкам. Также «народный директор» стремился развивать «народные» виды спорта, такие как городки и лапту. В 1950-х, а особенно в 1960-х годах по количеству городошных площадок Вагонка оставила далеко позади все другие районы города.

Нечётная сторона улицы Сталина вплоть до пересечения с улицей, получившей позже название Парковая, застройке не подлежала. Здесь велись работы по расширению Парка культуры и отдыха, а также подготовка к строительству «очага культуры вагонстроевцев», возвести который Окунев пообещал вскоре после вступления в должность директора. Парк культуры и отдыха УВЗ был открыт ещё в 1934 году. Вход в него был только с улицы Ленина (ныне — Ильича). Теперь же, с началом заселения улицы Сталина, было решено расширить территорию парка и обеспечить удобный доступ в него для жителей новостроек.

Позднее, летом 1952 года, на этой территории было начато строительство Дворца культуры УВЗ, который стал настоящим украшением Вагонки. Строительство Дворца культуры длилось шесть лет и завершилось торжественным открытием 5 ноября 1958 года. Позднее, 6 февраля 1973 года, Дворцу было присвоено имя И. В. Окунева, который добился разрешения Совета министров СССР на строительство дворца, а также лично курировал стройку. Подобных учреждений культуры в городе в то время не было. Дворец имел два зрительных зала, один из которых на тысячу с лишним мест, выставочный и спортивный залы, просторные танцевальные классы, комнаты для коллективов художественной самодеятельности, библиотеку, кафе на два зала.

ДК УВЗ и расширенный ПКиО (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//DK-imeni-Okuneva.jpg)

Места во Дворце культуры, построенном по проекту архитектора московского института «Горпроект» Эммы Михайловны Залесской, хватило всем. Здесь разместились народный театр балета, академическая хоровая капелла, драмкружок, эстрадный и духовой оркестры, коллективы народных и бальных танцев, агиттеатр «Факел». В правом крыле Дворца культуры открылись многочисленные детские кружки и секции.

ДК УВЗ снаружи... (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//DK-imeni-Okuneva.jpg) ... и внутри (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//4-Foje-Dvorca-kultury-vagonostroitelej.-1959-g.-Kollekcija-Nizhnetagilskogo-muzeja-zapovednika-kopija.jpg) ... и внутри (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//4-Vestibjul-Dvorca-kultury-vagonostroitelej.-1959-g.-Kollekcija-Nizhnetagilskogo-muzeja-zapovednika.jpg)

Окончание следует…

© 2024. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк»