Мы все хотим, чтобы наш город был всегда красивым — с чистыми улицами, ухоженными зданиями, комфортным жильём. Власти, помимо прочего, хотят, чтобы Тагил привлекал туристов. Поэтому часто мы пишем про открытие парков, строительство новых объектов, реконструкции, реставрации. Но мало кто говорит о другом Тагиле, который спасти уже не получится никогда — из-за ветхости, ненужности или дороговизны восстановления. Который находится вне официального туристического маршрута «Малахитовая линия». Туда не входят старейшие улицы Нижнего Тагила: Кирова (Большерудянская), Уральская (Старозаводская), Фрунзе (Маральская), Рудянская, Тагильская, Черных (Тагильский Криуль), Зелёная (Высокогорская). Там много заброшек, которые принято не замечать и проще всего дождаться их «естественной кончины».

Заброшенные здания есть во всех районах города, даже в центре, и у многих из них своя уникальная история. Из руин пустующих зданий эти истории для нас достанет Дмитрий Кужильный. Его новый проект — «Тагильские заброшки» — затронет все три столетия жизни Нижнего Тагила и покажет, что даже за грудой хлама может скрываться шикарная история, которую нужно знать и которой можно гордиться. А может, что-то ещё удастся спасти.

Сегодня первый, вводный текст.



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Ещё в начале 1990-х тагильские краеведы начали обращать внимание администрации города на плачевное состояние историко-архитектурных памятников, расположенных в исторической части Нижнего Тагила, — зданий, построенных в XIX столетии и начале ХХ века. Среди них — дома купца Аксёнова и старообрядческая «моленная», расположенная во дворе этих домов, часовня Николая Чудотворца на улице Рудянской, здание земской управы на Уральской, дом купцов Треуховых на улице Кирова, дом семьи механика Шептаева на Тагильской, усадьба кустаря Серебрякова и дом купцов Злоказовых (а позднее — производителя медной посуды Голованова) на улице Карла Маркса, пришедшая в запустение Демидовская дача. Инициативу краеведов поддержали и сотрудники городского краеведческого музея, в поддержку выступили ряд известных тагильских писателей и художников. Однако очень скоро «отцам города» стало ясно, что реставрация и восстановление историко-архитектурных памятников — дело долгое и совсем не дешёвое. Всё, что смогли сделать городские власти в 1990-е, — провести косметический ремонт фасадов некоторых зданий. Всерьёз на проблему сохранения «старого» Тагила обратили внимание только в 2012 году. Но по иронии судьбы к жизни вернули только Демидовскую дачу — объект, который никогда не был в реестре памятников истории и архитектуры. А три года спустя глубокой реставрации подверглась башня на Лисьей горе, которая, в общем-то, была в удовлетворительном состоянии.



Старообрядческая часовня Аксёновского подворья

(фото: А. Хлопотов, из личных архивов авторов)



За это время от ветхости и ударов стихии практически разрушились два исторических здания — «моленная» из так называемого Аксёновского подворья, стоявшая на проспекте Ленина, и дом купцов Треуховых на улице Кирова.



Дом купцов Треуховых

(фото: АН «Между строк»)



К слову, незадолго до этого было утрачено ещё одно здание, находившееся в областном реестре памятников истории и архитектуры, по адресу проспект Ленина, дом 5.

Вряд ли гости города, если бы их провели по улице Уральской, удержались бы от вопросов насчёт состояния дома № 10, где вот уже более 40 лет стоят, ожидая реставрации, руины «земского дома», ещё одного историко-архитектурного памятника Нижнего Тагила. Во второй половине XIX века здесь находилась земская управа, суд, тюрьма, полицейский околоток, а в первой половине ХХ столетия — различные медицинские учреждения.



Здание земской управы (фото: Toshishiro, 2014 г.)

(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Здание_земского_дома_%28Свердловская_область%2C_Нижний_Тагил%29.jpg)



Не видны за фасадами новодела и развалины часовни на Вшивой горке. Давным-давно здесь было кладбище, при котором была построена часовня. В начале 1990-х в городе появилась инициативная группа, которая пыталась добиться у главы города разрешения на восстановление часовни. Но у того, видимо, были другие планы на это место.



Развалины на Вшивой горке

(фото: Д. Кужильный, 2016 г., из личных архивов авторов)



Проблема сохранения истории Нижнего Тагила, памятников архитектуры в последние несколько лет приобрела особенно острый характер. Здания, непосредственно связанные с историей города, либо находятся в плачевном состоянии, либо разрушаются. Город уже лишился дома механика Шептаева, земской больницы, Авроринского приюта, общежития на улице Оплетина. Вот-вот разрушатся дом-магазин купца Аксёнова (пр. Ленина, 1), усадьба кустаря Серебрякова (ул. К. Маркса, 3), особняк купцов Злоказовых / Голованова (ул. К. Маркса, 5), дом купца Волгина (ул. Кирова, 2). Вызывает беспокойство и состояние дома купца Колодкина (ул. Огаркова, 7), дома купца Лебедева (ул. К. Маркса, 51) и ещё ряда зданий, построенных в XIX столетии и признанных памятниками истории и архитектуры.



Единственное на сегодняшний день фотоизображение общежития молодых специалистов ВМЗ на ул. Оплетина. Здание было выселено в конце 1980-х и снесено в начале 1990-х годов

(фото 1960 г., из архива А. Хлопотова)



Но разрушаются не только исторические объекты. Совсем недавно начался снос жилых домов на улице Высокогорской и в переулке Станционном. Дома, построенные здесь в 1950–1952 годах Высокогорским механическим заводом, давно требовали капитального ремонта. Но после того, как предприятие было ликвидировано, здания были переданы на баланс города и стали почему-то «изгоями». Капитального ремонта они так и не дождались, и весной 2020 года администрацией Нижнего Тагила было принято решение об их сносе…

Жилые дома на ул. Высокогорской и в Станционном переулке (фото: И. Колесов, 2020 г.) (из личных архивов авторов) Жилые дома на ул. Высокогорской и в Станционном переулке (фото: И. Колесов, 2020 г.) (из личных архивов авторов) Жилые дома на ул. Высокогорской и в Станционном переулке (фото: И. Колесов, 2020 г.) (из личных архивов авторов)

О тагильских развалинах, об исторических зданиях и объектах, которые город потерял или вот-вот может потерять, мы собираемся рассказать в ближайшее время. Их немало, со многими из них связаны судьбы целых поколений жителей нашего города, которому скоро исполнится 300 лет.



(фото: А. Тимашев, 2021 г.; экс. для АН «Между строк»)



(с) 2021. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»

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