Главврач Марта Зеленская, которая построила больничный городок на Тагилстрое 

В истории Нижнего Тагила было немало женщин, оставивших яркий след в летописи нашего города. Одной из них является Марта Николаевна Зеленская — тот самый человек, благодаря которому в 1943 году появилась «новая больница Наркомчермета» (ныне — горбольница № 4), а затем и больничный городок на Тагилстрое.

Больничный городок на Тагилстрое (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Vid-odnogo-iz-korpusov-Bolnichnogo-gorodka-po-ul.-Solnechnaja.-1960-e-gg.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.Op.1P.D.1788.jpg)

Марта Николаевна Зеленская родилась 21 ноября 1912 года в древнем русском городе Рыльске. Когда девочке исполнилось пять лет, Рыльск оказался в зоне австро-германской оккупации, а через год был передан в состав Украинской державы — государственного образования времён Гражданской войны, которое находилось под протекторатом Германии и Австро-Венгрии. Спасаясь от петлюровского террора, семья Зеленских уезжает в Старый Оскол, где Марта выросла и определилась, кем хочет стать в будущем. Она поступила в Воронежский медицинский институт на санитарно-гигиенический факультет, который с отличием окончила в 1934 году.

Марта Николаевна Зеленская (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/history/images/120.jpg)

С осени 1934-го по май 1941-го Зеленская работала в медицинских учреждениях Старого Оскола. Окончила полугодичные хирургические курсы, поступила в ординатуру. Но 22 июня 1941 года началась война, и неделю спустя Марта была призвана в действующую армию. Её направили на Западный фронт в должности военврача, ординатора хирургического отделения эвакогоспиталя № 2553.

Госпиталь находился на территории Белоруссии, где шли кровопролитные бои, и потерял больше половины сотрудников. 10 июля 1941-го фронт несколько стабилизировался, поступил приказ на отправку госпиталя санитарным эшелоном на Урал. Вместе с ранеными Марта Николаевна вывезла в тыл сына Виталия и свекровь. Это был самый первый санитарный поезд, прибывший в Нижний Тагил с фронта. Утром 20 июля 1941 года эшелон пришёл на станцию Старатель. Здесь ещё во время финской войны в корпусах дома отдыха «Руш» был развернут эвакогоспиталь № 1640.

Санаторий «Руш» (фото из архива Сергея Пудовкина / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagillib.ru/upload/medialibrary/43b/ownvu5o4dykav1l6edq0hhv5ky1ki9wi/Rush.-Foto-iz-arhiva-Pudovkina.jpg)

С санитарного поезда было снято 800 раненых. Разместить всех в санатории «Руш» не удалось, и Зеленскую с группой раненых отправили в больницу на Красный Камень. Марту Николаевну назначили начальником хирургического отделения для раненых в нижние конечности. Но больница на Красном Камне была плохо приспособлена под госпиталь: здание проектировалось и строилось как детский комбинат и не имело нормальных помещений для проведения операций. К тому же из-за аварии в больнице не было центрального отопления. Зеленская отправилась в горисполком требовать предоставить для раненых другое помещение. В исполкоме сделали всё, что могли: в больницу завезли дополнительные буржуйки, выделили усиленные лимиты на уголь и дрова и пообещали найти для госпиталя другое здание.

В начале января 1942-го госпиталь был переведён в помещения школы № 33, что на Вые. Целый год Марта Николаевна прослужила в должности хирурга общехирургического эвакогоспиталя, стала заведующей хирургическим отделением, а затем и начальником госпиталя.

М. Н. Зеленская (4-я слева, сидит) (фото неизв. автора, 1942 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://tagillib.ru/upload/medialibrary/b8a/m566pencwz0t32lwztk62osugkvouypi/Marta-Zelenskaya.jpg)

В начале 1943 года часть раненых была переведена в здание школы № 18 на улице Газетной. Там поблизости находились бараки и брусковые дома, где проживали работники Ново-Тагильского металлургического завода. Тогда к Марте Николаевне обратился директорат НТМЗ с просьбой оказывать медицинские услуги рабочим и ИТР предприятия, проживающим рядом со школой № 18. В разговоре выяснилось, что НТМЗ не имеет собственной больницы: медицинскую помощь оказывают несколько фельдшерских пунктов, а больных госпитализируют во 2-ю горбольницу.

«Зеленская, услышав о том, что у Нового металлургического завода нет ни своей больницы, ни поликлиники, искренне удивилась. Мы с Семёном Иосифовичем Резниковым (директор НТМЗ в 1941–1945 гг. — Прим. авт.) попросили её помочь в организации больницы, и Марта Николаевна уже через несколько дней пришла ко мне со своими предложениями. Её план понравился членам исполкома и нашёл понимание и поддержку у руководства завода», — вспоминал после войны председатель Нижнетагильского горисполкома Иван Афанасьевич Непомнящий.

Осенью 1943-го в здании школы № 18 открылась больница для работников Ново-Тагильского металлургического завода, или «больница Наркомчермета», как её называли в первые годы. Первым главврачом новой больницы была назначена Марта Николаевна Зеленская.

М. Н. Зеленская (слева) (фото неизв. автора, 1943 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://2a.гимназия18.рф/wp-content/gallery/40-e-goda-gospital/Med.-personal-gospitalya.-Sleva-vrach-Marta-Nikolaevna-Zelenskaya.jpg)

Многие недоумевали: как Марту Николаевну отпустили с военной службы в самый разгар войны? Ведь военные врачи, а тем более хирурги, были в те годы на вес золота. Городские легенды гласят, что здесь не обошлось без вмешательства тогдашнего директора Ново-Тагильского завода Семёна Резникова, который одновременно занимал должность заместителя наркома чёрной металлургии СССР и обладал огромным административным ресурсом в Совнаркоме и Государственном комитете обороны.

«Тагильские металлурги гордились заводской больницей, которую создали в 1943-м. Отдельно они отмечали главврача больницы Марту Зеленскую, которая не только вела приём больных и оперировала, но и всё своё свободное время отдавала созданию и укреплению материальной базы больницы. Она выискивала по городу мебель, по несколько раз на дню посещала аптечные склады, искала медперсонал, договаривалась о шефских концертах, трудоустраивала вылечившихся раненых и ещё успевала на совещания в райком партии или в исполком. Когда она отдыхала, я не знаю», — вспоминал в одном из интервью Василий Моисеевич Овчаренко, возглавлявший в годы Великой Отечественной Кушвинский металлургический завод.

В 1945 году директором НТМЗ был назначен Леонид Эммануилович Вайсберг. Передавая ему дела, Резников посоветовал прислушиваться к мнению главврача больницы Наркомчермета, у которой, по словам Семёна Иосифовича, «были дельные соображения по развитию медицинской службы завода». Когда же полгода спустя Вайсберг пригласил Марту Николаевну для того, чтобы познакомиться ближе и узнать о работе больницы, он был поражён масштабом её идей. Зеленская предлагала ни много ни мало построить для работников завода больничный городок!

Поначалу Леонид Эммануилович отмахнулся от идеи больничного городка: завод и так еле-еле уложился в выделенные Наркомфином лимиты: строительство гостиницы, Дворца культуры, жилья должно было «съесть» все деньги. Но Марта Николаевна не сдавалась. В необходимости строительства больничного городка она убедила горисполком, областной отдел здравоохранения, а затем и наркома чёрной металлургии Ивана Федоровича Тевосяна. Но убедить Москву выделить деньги на строительство больничного городка было ещё полдела. Надо было определиться с местом, выбрать проект, согласовать его со службой главного архитектора города, а потом выбивать технику, стройматериалы, решать массу мелких вопросов снабжения, подбирать медперсонал и при этом продолжать вести приём больных, контролировать работу больничных служб и тому подобное. Немало хлопот доставил и переезд в 1948 году из здания школы № 18 в «бруски» в Завязовском посёлке. Зеленская была убеждена, что больница должна быть как можно ближе к месту работы и проживания металлургов.

Прошло ещё два года, и больницу объединили с районной поликлиникой, стоматологией, санэпидслужбой Тагилстроевского района, педиатрией и службой скорой помощи. Места в брусковых домах в Завязовском стало мало, и Марта Николаевна отправилась к Вайсбергу с просьбой перевести больницу со всеми её службами в... недавно построенное здание гостиницы «Металлург». Говорят, поначалу Леонид Эммануилович потерял дар речи от такой наглости. Но, подумав пару дней, дал согласие: больничный городок на улице Солнечной уже начинал строиться, подрядчик обещал сдать его через три года, а перевод больницы в роскошное здание гостиницы мог говорить о том, что руководство НТМЗ не на словах, а на деле заботится о здоровье заводчан.

Здание гостиницы «Металлург» (фото неизв. автора, 1952 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Bolnica-4.-Arhiv-Shhuseva-2.jpg)

Так в 1950 году бывшая больница Наркомчермета переехала в здание гостиницы. Ещё через полтора года в этом здании открылось родильное отделение. На торжественном заседании, посвящённом 20-летию начала строительства НТМЗ, к Леониду Вайсбергу подошёл кто-то из обкома партии и выразил восхищение тем, что руководство завода и района отдало под больницу такое шикарное здание. На что тот в шутку ответил: «Пришлось. Иначе наша великолепная Марта захватила бы Дворец культуры». «Великолепной Мартой» Зеленскую называл и персонал больницы: что бы ни случилось, как бы сильно ни уставала за день главврач, она всегда выглядела бодрой, приветливой и элегантной.

Больничный городок строился долго. Марта Николаевна едва ли не каждый день приезжала на стройку, решая различные вопросы, часто сама надевала спецовку и штукатурила стены, выносила мусор, а по выходным собирала свободных от работы врачей и медсестёр и везла их на субботник.

18 августа 1955 года Марта Зеленская принимала от строителей ключи от больничного городка.

Больничный городок металлургов (фото неизв. автора, 1955 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Bolnichnyj-gorodok.-Tagilstroj.-Foto-1950-e-gg..jpg)

Больничный городок металлургов (фото неизв. автора, 1955 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Vid-odnogo-iz-korpusov-Bolnichnogo-gorodka-po-ul.-Solnechnaja.-1960-e-gg.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.Op.1P.D.1786.jpg)

Больничный городок металлургов (фото неизв. автора, 1955 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//Vid-odnogo-iz-korpusov-Bolnichnogo-gorodka-po-ul.-Solnechnaja.-1960-e-gg.-NTGIA.-Kollekcija-fotodokumentov.Op.1P.D.1785.jpg)

Больничный городок металлургов (фото неизв. автора, 1955 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/rudnik-tagilstroj//1_BOLNICA-problembo.com-kopija.jpg)

Больница металлургов переехала на улицу Солнечную в том же 1955-м. А Марта Николаевна продолжила укреплять кадровый состав больницы и её материально-техническую базу. Она ездила по стране, договариваясь о поставках нового оборудования, выбивала лимиты на лекарства и перевязочный материал, добивалась обновления и увеличения автопарка скорой помощи. В 1957 году больничный городок горбольницы № 4 был отмечен дипломом ВДНХ, фоторепортаж о нём попал на страницы центральных газет и журналов, о нём был снят сюжет для кинохроники. А Зеленская, что называется, не унималась. По её инициативе в 1961 году в одном из зданий управления НТМК открылась цеховая поликлиника, началась подготовка медсестёр в городском медучилище, она разработала график проведения в цехах и подразделениях комбината ежегодного профосмотра.

В течение 20 лет Марта Николаевна возглавляла коллектив больницы № 4. Была удостоена звания «Заслуженный врач РСФСР», награждена медалями. Накануне ухода на заслуженный отдых она подготовила себе замену в лице Владимира Георгардовича Дубинского, прекрасного терапевта и незаурядного организатора, и отстаивала его кандидатуру в высших инстанциях.

По сей день ветераны 4-й городской больницы с уважением, теплотой и любовью вспоминают «великолепную Марту», женщину непростой судьбы, отдавшую всю себя делу защиты здоровья тагильчан.

М. Н. Зеленская (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://sun9-26.userapi.com/impg/c855636/v855636691/232361/lKeCRuZkvd4.jpg)

(с) 2024. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный для АН «Между строк»