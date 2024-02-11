Что значит «встретиться у лягушек», как пройти «к Боре», что такое УМС и квартал «А»? Из истории старой Вагонки

Когда жители Дзержинского района, чьи юность и зрелые годы пришлись на советский период, начинают говорить об истории Вагонки, они часто оперируют терминами, малопонятными тем, кто был рождён в 1990-е или позднее. И часто получают встречные вопросы от молодёжи. Что такое УМС? Где находится улица Комсомольская? Что значит «встретиться у лягушек» или «у мамочки»? Как пройти «к Боре»? Что такое квартал «А»? Но если местонахождение бронзовых лягушек или гипсовой статуи молодой женщины с ребёнком на руках в Пионерском сквере люди ещё помнят, то о пивном ларьке возле бани на улице Ильича, где продавца звали Борей, и первом названии улицы Тимирязева знают уже далеко не все. Так же, как далеко не все могут точно сказать, как расшифровывается прежнее название здания нынешнего Нового Молодёжного театра, и показать границы легендарного квартала «А». А между тем эти два понятия — УМС и квартал «А» — связаны между собой самым непосредственным образом.

Изначально просчёты в планировании и ошибки в кадровой политике со стороны Наркомтяжпрома стали причиной того, что «стройка века», начатая в Нижнем Тагиле в начале мая 1931 года, едва не остановилась. Строительство завода должен был осуществлять 3-й государственный строительный трест, но прошло три месяца прежде, чем представители треста приехали в Нижний Тагил. К тому времени начала работ ждали уже более 200 рабочих, направленных на строительство партийными и советскими органами Нижнего Тагила, Кунгура, Ирбита и ещё ряда городов Урала. Но после первой же встречи руководства с рабочими в начале августа 1931-го палаточный городок на месте будущего завода покинули 155 человек. Ещё три дня спустя со стройки пропали все лошади — главная тягловая сила стройплощадки. В Москве, узнав об этом вопиющем факте, забеспокоились и предприняли реорганизацию.

Топографическая съёмка на месте будущего посёлка Вагонстроя (фото неизв. автора, 1931 г. / фрагмент ориг. изображения)

(http://historyntagil.ru/imgbook/277.jpg)

Всю осень 1931-го и зиму 1932 года на стройке шли подготовительные работы: возводились жилые бараки и узкоколейка для подвоза оборудования и стройматериалов с железнодорожного разъезда Красный бор. Тем временем народный комиссар тяжёлой промышленности СССР Григорий Константинович Орджоникидзе спешно работал над созданием объединения, способного решить поставленную партией задачу. Для этого приказом № 413 Наркомата тяжёлой промышленности от 20 июня 1932 года ряд предприятий Урала были объединены в трест «Уралвагонстрой». Одним из них был проектно-строительный трест «Уралмашстрой», сокращённо УМС, подрядчик строительства УЗТМ. Несмотря на то, что «Уралвагонстрой» был самостоятельным трестом с прямым подчинением Управлению новостроек Главтрансмаша, входящие в него организации сохранили свои названия. Так в обиход жителей Вагонки на долгие годы вошла аббревиатура УМС.

На рабочих и инженерно-технических работников «Уралмашстроя» были возложены самые ответственные и сложные задачи. Они должны были не только строить заводские цеха, но и заниматься планировкой «соцгородка», строительством жилья и объектов социально-бытового назначения (в состав УМС в то время входил филиал проектного института «Гипромез»).

Первые улицы старой Вагонки — Ленина, Тельмана, Молодёжная, Свердлова, Крупской, Пролетарская, Комсомольская, Советская — были спроектированы и построены специалистами и рабочими УМС. Первая школа на улице Крупской, первый детский садик на 60 мест на улице Пролетарской, клуб на улице Ленина, позднее получивший название «Центральный», заводской стадион и Парк отдыха — всё это было возведено «уралмашстроевцами», причём в рекордно короткие сроки. Брусковые дома, ставшие для строителей УВЗ настоящим спасением от суровых уральских зим, появились на Вагонке тоже благодаря проектировщикам «Уралмашстроя», которые, будучи в командировке в Вятке, нашли в архивах вятского городского совета проект двухэтажного многоквартирного дома из бруса и договорились о передаче его чертежей.

Одной из главных проблем первых лет строительства «Уралвагонзавода» было снабжение продовольствием. Особенно напряжённая ситуация сложилась с хлебом. Город был не в силах обеспечить строителей хлебом даже наполовину из-за отсутствия производственных мощностей, привозного хлеба тоже не хватало, а его поставки нередко срывались. Выход был один — строить собственную пекарню. Спроектировать и построить хлебозавод в посёлке вагоностроителей было поручено специалистам «Уралмашстроя» в декабре 1932-го, а уже 6 февраля 1933 года хлебозавод выдал первую продукцию. Именно с этой даты и берёт начало история хлебозавода № 1 — одного из старейших предприятий пищепрома Нижнего Тагила.

Для строительства хлебозавода было выбрано место на улице Свердлова, практически на окраине посёлка. Выбор места был не случайным: в те годы «центр вселенной» посёлка вагоностроителей находился между улицами Тельмана и Крупской. Здесь были самые лучшие дороги и большинство магазинов. Здесь же были ранее построены большинство детских дошкольных учреждений, куда хлеб и другие продукты доставлялись в первую очередь. В 1939 году хлебозавод пережил первую реконструкцию, в результате которой суточная выпечка хлеба и хлебобулочных изделий увеличилась до 80 тонн. В последующие годы советского периода предприятие не раз реконструировалось и вводило в строй новые мощности. Так, в 1947 году начал работу цех макаронных изделий, в 1960-м — кондитерский цех.

Хлебозавод УВЗ (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Hlebokombinat-2.-Nizhnij-Tagil.-1950-ye.-Snjato-so-storony-ul.-Timirjazeva.jpg) Хлебозавод УВЗ (фото неизв. автора, 1950-е гг. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Hlebokombinat-2.-Nizhnij-Tagil.-1950-ye.-Snjato-so-storony-perekrestka-ul.-Sverdlova-i-ul.-Chajkovskog.jpg)

В 1934 году по инициативе общественной организации «Совет жён инженерно-технических работников» конструкторское бюро «Гипромеза», входящее в нижнетагильский филиал УМС, принимается за привязку к местности проекта клуба партпроса (партийного просвещения) — первого каменного здания культурного назначения на Вагонке. Кроме занятий по партийному просвещению, в клубе также должны были проходить занятия ликбеза среди неработающих домохозяек, работать курсы кройки и шитья, театральный и хореографический кружки. Первый камень в основание клуба был заложен в 1935 году, а 17 марта 1937 года состоялось его торжественное открытие. В предвоенные годы здесь проходили сессии районного совета народных депутатов.

Здание клуба партпроса, а впоследствии — ДК ИТР УМС (фото неизв. автора, 1940-х гг. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//klub-rabotnikov-UralMashStroja-2.jpg)

В 1937–1939 годах в клубе партпроса проходили спектакли Свердловского драматического театра, Свердловского театра музыкальной комедии, Московского академического Малого театра, выступали народный артист Украинской ССР, солист Киевского театра оперы и балета имени Тараса Шевченко Иван Сергеевич Паторжинский, популярная оперная певица Мария Литвиненко, знаменитый режиссёр, «мастер художественного слова», актёр театра и кино Игорь Ильинский.

И. Паторжинский, М. Литвиненко, И. Ильинский (фотоколлаж / фото 1940–1950-х гг. /фрагменты ориг. изображений)

«В посёлке вагоностроителей наша концертная бригада выступала в большом, просторном клубе, построенном, видимо, совсем недавно. Я читал стихи русских классиков и отрывки из произведений Гоголя. Удивило, что зрительный зал был переполнен. Ещё больше удивило, как тагильчане умеют слушать: такой тишины во время выступления я не слышал никогда. Как никогда не слышал таких аплодисментов, от которых, казалось, может рухнуть потолок! Это были незабываемые концерты. Все без исключения артисты были в восторге от тёплого приёма, оказанного нам простыми рабочими», — вспоминал в начале 1970-х народный артист СССР Игорь Владимирович Ильинский на одной из творческих встреч с тагильчанами.

В 1950 году клуб партпроса был передан на баланс треста «Уралмашстрой» и переименован в Дом культуры инженерно-технических работников УМС. Год спустя Минтяжстрой СССР расформировал трест, а тагильское отделение УМС стало именоваться строительным трестом № 88. Но название клуба осталось. В 1950–1970-х годах здесь работало несколько кружков для школьников, демонстрировались фильмы, в дни летних каникул работал городской пионерский лагерь. Сам клуб был переименован в Дом культуры треста № 88. В начале 1980-х коллектив Дома культуры с энтузиазмом взялся осваивать новые виды досуга молодёжи — ВИА и дискотеки. В 1992 году здание, уже требовавшее к тому времени ремонта, было передано на баланс города, а год спустя здесь был открыт муниципальный Молодёжный театр.

В 1947 году ЦК ВКП(б) и Совет министров РСФСР принимают ряд постановлений, направленных на существенный рост строительства жилья и объектов соцкультбыта. Вскоре и в Нижний Тагил начинают поступать деньги, выделенные Совмином на гражданское строительство. Основным и единственным на то время строительным подрядчиком на Вагонке был трест «Уралмашстрой», который уже в 1948 году приступил к достройке объектов, не завершённых ввиду начала войны на центральных улицах района: Ленина (Ильича) и Сталина (Вагоностроителей). В то же время руководство УВЗ и города настаивало на скорейшем начале строительства на окраинах Вагонки, где жилищные условия были неудовлетворительными. Проектировщики УМСа разбили территорию барачно-брусковых застроек Вагонки на кварталы, которым присвоили буквенные литеры: «А», «Б», «В». Первым начал застраиваться квартал «А», расположенный между улицами Комсомольской (переименованной два года спустя в улицу Тимирязева), Пролетарской (ныне — Ватутина), Свердлова и Чайковского.

Из-за нехватки строительной техники и средств было решено понизить этажность зданий на один этаж. На первых порах решили обойтись без канализации и центрального отопления (они появились позднее).

Дома на ул. Комсомольской (ныне — Тимирязева) (фото неизв. автора. 1950 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Ulica-Timirjazeva.jpg) Дома на ул. Комсомольской (ныне — Тимирязева) (фото неизв. автора. 1950 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Doma-po-ul.-Komsomolskoj-nyne-Timirjazeva-foto-1950-g..jpg)

Квартиры в новых домах, как было принято в те годы, были распределены между наиболее нуждающимися передовиками производства. Какая-то часть квартир была передана строителям.

Безусловно, сейчас эти дома выглядят анахронизмом, но в первые послевоенные годы появление подобных жилых кварталов воспринималось жителями Дзержинского района как прорыв в жилищном строительстве и вселяло в людей надежду на то, что скоро каждая семья сможет переехать в отдельное жильё.

Вслед за кварталом «А» начали застраиваться и другие улицы старой Вагонки: Свердлова, Тимирязева, а позднее и Правды. Но вот кварталов «Б», «В» и далее так и не появилось. В 1949 году весь город, а вместе с ним и Дзержинский район согласно утвержденному Генеральному плану развития Нижнего Тагила перешёл на цифровое обозначение кварталов. Но местные жители продолжали относить к кварталу «А» все строения, появившиеся окрест в 1950-х годах. Со временем квартал «А» превратился в топоним, обозначающий районы послевоенной малоэтажной застройки на Вагонке.

Трест «Уралмашстрой», переименованный в 1950 году в стройтрест № 88, продолжал оставаться основным застройщиком Вагонки ещё почти 40 лет, тесно сотрудничая с отделом капитального строительства УВЗ.