В Нижнем Тагиле бывшего заместителя начальника ИК-12 осудили и отправили в ИК-13

Бывший заместитель начальника ИК-12, майор внутренней службы Денис Цепелев, признан виновным в мошенничестве с использованием своего служебного положения. Накануне Ленинский райсуд Нижнего Тагила установил, что Цепелев организовал хищение металлических конструкций с территории колонии. ГУФСИН России по Свердловской области причинён материальный ущерб на сумму 215 763 рубля.

«В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый Цепелев вину в инкриминируемом ему деянии не признал. Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал Дениса Цепелева виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения), и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе Свердловского областного суда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.