В Нижнем Тагиле прошёл VIP-субботник (ВИДЕО)

В минувшую субботу, 26 апреля, в Нижнем Тагиле состоялся общегородской субботник. Основным местом экологической акции, где навели порядок, стала территория Старого Демидовского завода. На уборку вышли глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты городской думы, представители общественной палаты, активисты «Молодой гвардии Единой России», ветераны, руководители более пятидесяти муниципальных предприятий и организаций.

«В этом году было принято решение провести субботник на территории нашего музея-завода. Организованы спил деревьев, уборка листвы, мусора и грязи. Я думаю, что посетители оценят чистоту и порядок. Мы все после долгой зимы ждём тепла, ждём, что снег растает, а под ним не окажется мусора. Но, к сожалению, всё происходит по-другому, поэтому субботники важны. Мы же живём в этом городе, он должен быть чистым. Я участвую в таких мероприятиях каждый год», — сказал АН «Между строк» заместитель председателя Нижнетагильской городской думы Алексей Балыбердин.

В общегородском субботнике приняли участие более 300 человек. Предприятие «Тагилдорстрой» предоставило технику для сбора и вывоза мусора, а также обеспечило участников необходимым инвентарём.

«“Тагилдорстрой” традиционно обеспечивает субботники техникой и инвентарём. Для этой территории мы вывели четыре самосвала, три погрузчика и автовышку для спила деревьев. Экологическая служба предоставила дробильную машину для веток. Порядка 170 грабель, 100 лопат, 100 мётел и несколько тысяч мешков. Также обеспечиваем перчатками, спреями от клещей и дождевиками. Собираем мешки, грузим, вывозим, утилизируем. Субботники — это традиция. Мне кажется, после зимы важно приводить в порядок городские территории. А также такие мероприятия действительно помогают — особенно там, где собственными силами справиться сложно, как, например, на территории завода. А когда участников много, результат становится заметнее и эффективнее», — рассказал АН «Между строк» директор организации Игорь Васильев.

Весенние субботники пройдут и на других территориях Нижнего Тагила.

Напомним, в этом году Старый Демидовский завод отмечает 300-летний юбилей.