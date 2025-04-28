В Нижнем Тагиле нашли квартиру кишмя кишащую кошками (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле развивается душещипательная история: в одной из квартир в микрорайоне Северный зооволонтёры обнаружили около ста кошек, находящихся в тяжелейших условиях. Большая часть животных истощена, многие беременны, слепы, обезвожены и тяжело больны. Внутри помещения царит полная антисанитария: пол покрыт толстым слоем фекалий и мочи, воздух пропитан запахом аммиака, дышать там почти невозможно.

Как оказалось, помимо животных, в квартире проживает тяжелобольная женщина, неспособная передвигаться самостоятельно. Кроме того, в квартире отсутствуют какие-либо коммуникации, единственным источником воды служат расставленные повсюду бутылки.

Сейчас люди, занимающиеся вопросом спасения животных, обратились за поддержкой и помощью ко всем неравнодушным жителям города и области. Каждый, кто хочет внести вклад в спасение четвероногих обитателей, может связаться с кураторами по телефонам: +7(912)654‑35‑53 (Татьяна), +7(912)610‑74‑49 (Светлана).