Гости и жители Нижнего Тагила отправились в историческое путешествие на ретротрамвае (ВИДЕО)

В субботу в Нижнем Тагиле состоялась патриотическая экскурсия на ретротрамвае «Рельсами Победы». Акция была посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Организаторами выступили Центр развития туризма Нижнего Тагила и Свердловская пригородная компания.

Экскурсия началась на привокзальной площади и включала поездку на ретротрамвае по проспекту Ленина, улицам Красного Камня и Выи. Во время поездки участники узнали о роли Нижнего Тагила в годы Великой Отечественной войны: о функционировавших эвакогоспиталях, героизме местных жителей и значении города как промышленного и эвакуационного центра. Также экскурсанты познакомились с памятниками, посвящёнными героям ВОВ.

Отдельное внимание было уделено промышленному вкладу Нижнего Тагила в Победу — рассказали о работе Верхне-Тагильского металлургического завода (ВМЗ) и Завода имени В. В. Куйбышева, обеспечивавших фронт необходимыми ресурсами.

Как рассказала АН «Между строк» начальник отдела продвижения и маркетинга МАУ «Центр туризма Нижнего Тагила» Ирина Кислицына, на экскурсию, помимо тагильчан, приехали гости из Кушвы, Новоуральска, Екатеринбурга и Качканара.

«Сборные экскурсии для гостей и жителей города мы проводим сравнительно недавно. Глава города Владислав Пинаев говорил о том, что такие экскурсии будут очень популярны среди горожан, и мы прислушались и запустили их. Это уже четвёртая или пятая экскурсия для всех желающих, и они проходят регулярно — раз в месяц, обычно в последнюю субботу. В мае, скорее всего, экскурсии будут посвящены выпускникам, а с июня или осени снова возобновим сборные экскурсии. В принципе, у нас всегда есть желающие, иногда даже приходится останавливать предварительную регистрацию, потому что понимаем, что все просто не поместятся в вагон. Наиболее массовая экскурсия была по Гальянке — тогда участвовал 51 человек. В Дзержинский район в прошлом месяце поехал один вагон, но он тоже был почти полностью занят. На экскурсии “Рельсами Победы” было запущено два трамвая, так как записалось много участников — 44 человека, хотя зарегистрировались 77. Я так подозреваю, что погода их испугала», — рассказала Ирина Кислицына.