Тагильчанин пожаловался в Роспотребнадзор на шум и вибрацию от кондиционера цветочного магазина

Тагильчанин обратился в Роспотребнадзор с жалобой на ночной шум и вибрацию от работающей сплит-системы кондиционера в магазине «Цветы», размещённом на первом этаже жилого дома.

Специалисты ведомства организовали выездное обследование, в ходе которого провели замеры уровня шума и вибрации в квартире заявителя. Результаты измерений показали превышение допустимых нормативных значений вибрации согласно требованиям СанПиН 1.2.3685-21 в жилых помещениях.

По итогам проведённой проверки владелец магазина «Цветы» получил предупреждение о недопустимости нарушения уровня шума, после чего, по словам жильца квартиры, шум и вибрация в ночное время прекратились.