«Горячая» жительница Нижнего Тагила осуждена за поджог машины возлюбленного

В августе прошлого года около 5 часов утра жительница Нижнего Тагила Наталья Х. приехала к дому на улице Черных, облила бензином автомобиль FAW Besturn B50, принадлежавший бывшему сожителю, и подожгла. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения с мужчиной.

«Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, в ходе которых установили личность злоумышленницы. Ею оказалась 41-летняя жительница Нижнего Тагила, ранее уже привлекавшаяся к уголовной ответственности. Полицейские оперативно установили местонахождение подозреваемой и доставили её в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Тагильчанка призналась, что совершила преступление на почве ревности; облила бензином машину бывшего возлюбленного и подожгла её», — уточнили ранее в полиции.

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал женщину виновной в умышленном уничтожении имущества. Осуждённой назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.